هل النمص يكون في الحواجب أم الوجه كله؟ دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل المقصود بالنمص أن يكون في الحواجب فقط أم الوجه كله؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن المقصود بالنمص أن يكون في الحواجب وذلك للنساء دون الوجه كله.



وأشار إلى أن أخذ الشعر من الوجه عدا الحاجبين لا حرج فيه على الراجح من أقوال العلماء بأن المقصود بالنمص أن يكون في الحواجب فقط أما باقي الوجه فلا حرج فيه.

وذكر أن المختار في الفتوى أن النمص في الحواجب بأن يتم في الشعر الزائد ولا يتجاوز أصل الشعر الذي على أصل الحاجب.



معنى النمص



النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.

وحديث لعن الله النامصة والمتنمصة"، ذهب العلماء إلى أنه حديث معلل، وأن علته أو الهدف منه منع التدليس أي حتى لا تدلس المرأة التي لم تتزوج على الخاطب بشكلها أو زوج المستقبل.

تنظيف الحواجب للزوج



سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "هل تهذيب الحواجب للمرأة حرام شرعا أم حلال؟".



وأجاب محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا السؤال نفرق فيه بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فالأولى تفعل ما تشاء إذا كان غرضها التزين لزوجها وبإذنه، أما الثانية، فلها أن تأخذ الشعر الزائد فقط ولا تقترب من الحاجبين لأنه لا يصح شرعا.

حكم رسم الحواجب بالمايكروبيلدنج



وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة رسم حاجبها بطريقة المايكرو بليدنج التي يستخدم فيها الشفرة وتثبث لعدة شهور، بشرط أن يكون ذلك في الطبقة العليا من الجلد بحيث لا ينتج عنه خروج دم.



وأوضح «ممدوح»، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: "ما حكم رسم الحواجب لمن ليس لها حاجب ؟ أنه إذا ترتب على الرسم خروج دم؛ فأنه يكون حرامًا لأنه حينئذ ستختلط الصبغة بالدم والدم النجس سينحبس أسفل الجلد".