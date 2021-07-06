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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق هاتفًا محمولًا من شخص أثناء «فيديو كول» مع والدته بالجيزة.. حبس لص 4 أيام

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة هاتف محمول من طالب، اعلى كوبرى الجامعة في الجيزة ونجحت والدة صاحب الهاتف في التقاط صورة للمتهم عبر "فيديو كول".

 
وكشفت التحقيقات أن المتهم غافل الشاب أثناء حديثه فى الهاتف مع والدته مكالمة بالفيديو وخطف الهاتف من يده وفر هاربًأ.
 

وتابعت التحقيقات، أن الشاب الضحية كان يجرى مكالمة هاتفية مع والدته بالفيديو، وعقب سرقة المتهم للهاتف، نظر خلال الشاشة وتمكنت الأم من التقاط صورة لوجهه، ونشرتها على موقع مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بعد تحديد هويته ومكان اختبائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.
 

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة هاتفه المحمول بمنطقة كوبرى الجامعة بالجيزة. 
 

وذلك أثناء إجراء مكالمة بتقنية "فيديو كول" مع والدته، حيث فوجئ بسير دراجة نارية عكس الاتجاه وقيام قائدها بسرقة هاتفه المحمول، وتمكنت والدة المذكور من التقاط صورة للسارق خلال المكالمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مستخدم الهاتف وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث سرقة هاتف محمول كوبري الجامعة مكالمة بالفيديو

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