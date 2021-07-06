سرعة تشكيل الحكومة.. تفاصيل زيارة وزير الخارجية القطري إلى لبنان

حملت زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للقاء الرئيس ميشال عون وعدد من القيادات، رسالة مهمة واضحة وهي حل الأزمة السياسية في البلاد.

وحسب موقع "لبنان 24"، شملت الرسالة على بندين أساسيين هما: الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، واستعداد قطر للدخول على خط الحل السياسي والمساهمة بتنفيس الأزمة القائمة عبر تقديم المساعدات للبنان.

وأشار الموقع اللبناني إلى أن جولة آل ثاني لم تستمر لأكثر من ساعات، فاستهل الوزير القطري زيارته، بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وأنهاها باجتماع مع قائد الجيش العماد جوزف عون.

وخلال زيارته، التقى آل ثاني رئيس مجلس النواب نبيه بري كما عقد لقاء مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأكد آل ثاني تضامن قطر مع لبنان، واستعدادها لتقديم المساعدة على مختلف الأصعدة، والسعي لحل الأزمة القائمة.

وأبدى آل ثاني أمام عون، جاهزية بلاده لتقديم مساعدات اقتصادية للبنان وذلك بعد تشكيل حكومة إصلاحات.

وأشارت المصادر المواكبة للزيارة إلى أن الوزير القطري دعا إلى حلحلة في الملف الحكومي والإسراع بتشكيل الحكومة قدر الإمكان، كما عرض استعداد قطر لأداء دور يسهل الوصول إلى تلك الحكومة.

من جانبه، أصدر القصر الجمهوري بياناً جاء فيه: "أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه قطر في المجالات كافة، شاكراً ما يبديه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من اهتمام، للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتداعياتها على مختلف الصعد".

وشرح الرئيس عون للوزير القطري المعطيات التي أدت الى تفاقم الأزمة اللبنانية وتأخير تشكيل الحكومة.

تقديم المساعدات

بدوره نقل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحيات أمير قطر، واستعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد، مجدداً التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمرّ بها.

وعلى صعيد اللقاء مع الرئيس نبيه بري، أكد الأخير انفتاح لبنان على أي مساهمات قطرية في سبيل حل أزمته.

وذكرت مصادر متابعة لزيارة آل ثاني إلى الحريري لـ"لبنان24" أن رئيس الوزراء المكلف شرح رؤيته للوضع القائم"، مشددا على أهمية المساعدات القطرية للبنان على مدى السنوات الماضية.

وأبلغ الحريري آل ثاني رؤيته بشأن الملف الحكومي، ليجدد الوزير القطري موقفه بالإسراع لتشكيل الحكومة، كما عرض مساعدة قطر في الجمع بين الأفرقاء اللبنانيين.

