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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاهد مضيئة لزيارة رئيس الوزراء للسوق السياحية بأسوان: تصفيق وترحيب حار للأهالي

رئيس الوزراء يحيي
رئيس الوزراء يحيي أهالى أسوان

لقطات مضئية شهدتها زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه من وزراء السياحة والآثار والإسكان والتنمية المحلية بالإضافة إلى محافظ أسوان تمثلت فى قيام عدد من أهالى مدينة أسوان وأصحاب المحال بصيحات الترحيب والتصفيق أثناء مرورهم بالسوق السياحية، وقاموا برد التحية ليكون ذلك نموذجاً للترحيب الحار بضيوف عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

وكان قد اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته إلى محافظة أسوان، بجولة رافقه خلالها الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك لمتابعة أعمال تطوير ميدان المحطة. 

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واستمع إلى شرح من اللواء أشرف عطية، حول الأعمال، حيث أشار إلى أن تلك الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة الميدان بشكل شامل، من خلال تحديث البنية التحتية وتنفيذ ارضيات الميدان من الجرانيت والشوارع من البازلت، فضلاً عن إنشاء ٢ جراج سطحي بسعة ٢٠٠ سيارة، و٢٤ برجولة خشبية، ودورات مياه، ونافورة على هيئة ٤ أقواس، مضيفاً أنه تم وضع النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض، وأربعة تماثيل لشخصيات قيادية، كما تم إنشاء 2 مول يضمان 32 محلا تجاريا بميدان المحطة، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى أعمال تطوير السوق السياحي. 

حيث أشار محافظ أسوان إلى أن تلك الأعمال تستهدف تطوير ورفع كفاءة السوق السياحي بالكامل، بطول 1.8 كم، من خلال تطوير البنية التحتية للسوق، بما في ذلك تنفيذ الارضيات من الجرانيت، وتوحيد واجهات المحلات من الحجر الهاشمي، وعمل مظلات، وتركيب منظومة حريق وغيرها من أعمال.

كما تفقد أعمال تطوير سينما الصداقة، والتى تتضمن إحلال وتجديد الواجهة الأمامية والخلفية للسينما طبقا للمواصفات المطلوبة لتطوير الميدان، والبنية التحتية للمبني، بما فى ذلك تغيير شبكة الصرف الصحي بالكامل، والأسلاك الكهربائية، والأرضيات، وغيرها من أعمال. 

وخلال الجولة اطلع رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من جانب محافظة أسوان فى ملف التحول الرقمى، حيث أشار اللواء أشرف عطية إلى الموقف الحالي لمشروع التحول الرقمي بالمحافظة، وما تم تجهيزه من مبنى يضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، لتقديم خدمات مميكنة توفر الوقت والجهد وتيسر حياة أبناء المحافظة.

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