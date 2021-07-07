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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة العريش ونقابة المحامين بسيناء 

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يلتقي وفد نقابة المحامين بسيناء

بحث  الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، مجلس نقابة محامين شمال سيناء برئاسة  ممدوح العيادي نقيب المحامين بشمال سيناء، سُبل التعاون المشترك بين نقابة محامين شمال سيناء وجامعة العريش.. حيث تمت مناقشة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة العريش متمثلة في مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة العريش ونقابة المحامين بسيناء،  وذلك في مجال التدريب وتنمية المهارات كما اشتمل البروتوكول على العديد من سُبل التعاون المشترك.

وأكد  الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة على أن الجامعة تعمل على توسيع التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بغية خلق شراكة تقوم على أسس مؤسسية سليمة، وأن جامعة العريش تفتح زراعيها للتعاون المثمر والفعال مع مؤسسات المجتمع المدني.


دور ريادي:

 

و أشاد  ممدوح العيادي نقيب المحامين بشمال سيناء والوفد المرافق له بدور الجامعة الريادي علي مستوي شمال سيناء، كما أثني الحضور علي الخطة الطموحة للجامعة والإدارة الحكيمة والفكر المتميز من رئيس الجامعة في إدارة الجامعة خلال الفترة الماضية والذي نال رضا الكثير من المجتمع المحلي السيناوي، واعرب وفد نقابة محامين شمال سيناء عن سعادتهم باقتراح إنشاء كلية الحقوق بجامعة العريش.

في نهاية اللقاء أكد أعضاء النقابة على دعمهم الكامل لجامعة العريش ووقوفهم صفًا واحدًا بجانب الشئون القانونية بالجامعة في جميع القضايا المشتركة. 
وضم وفد النقابة كل من : تامر عبد الفتاح وكيل النقابة ،وسليمان إبراهيم الوكيل المساعد، وأحمد العسكري الأمين العام و أيمن الخولي الأمين المساعد، وجابر البراوي أمين الصندوق، و أشرف فاروز عضو النقابة.
 

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بروتوكول تعاون مشترك المحامين العريش

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