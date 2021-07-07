لقاء بطعم نهائي يورو 2020.. ملخص وأهداف مباراة إيطاليا وإسبانيا

تأهل منتخب إيطاليا لنهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على نظيره الإسباني بضربات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثلهما.

ودخل منتخب إيطاليا المباراة بشكل قوي، وتلقى باريلا تمريرة رائعة في الدقيقة الرابعة، ليسدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر، لكنه كان في موقع تسلل، فتم احتساب ضربة حرة لـ إسبانيا.

استرد بعد ذلك منتخب إسبانيا الاستحواذ، وفي الدقيقة 14، سدد فيران توريس تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها ضلت الطريق لمرمى إيطاليا.

وفي الدقيقة 25، سدد داني أولمو تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء إيطاليا، لكن دوناروما تصدى لها ببراعة، ليحافظ على سلبية النتيجة.

استمرت سيطرة واستحواذ الإسبان بعد ذلك، ولكن النتيجة مازالت على حالها بدون أهداف لأي من المنتخبين.

بعد ذلك، حاول منتخب إيطاليا مباغتة إسبانيا، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق إيمرسون في الدقيقة 45، عندما تلقى تمريرة رائعة من إنسيني، ليسدد الكرة وترتطم في العارضة، لينتهي معها الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، أهدر بوسيكيتس فرصة تسجيل هدف التقدم، بعد أن تلقى تمريرة رائعة من أويرزابال في الدقيقة 52، لكن تسديدته أخطأت الطريق لمرمى دوناروما.

وفي الدقيقة 60 استطاع طريق فيديريكو كييزا تسجيل هدف التقدم لـ إيطاليا من هجمة مرتدة بدأها دوناروما، ليسددها لاعب يوفنتوس بنجاح في شباك إسبانيا، معلنًا عن هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69، تصدى يوناي سيمون لتسديدة بيراردي والذي انفرد بمرمى إسبانيا.

وأحرز ألفارو موراتا هدف التعادل لـ إيطاليا في الدقيقة 80 بعد تبادله للكرة مع داني أولمو ليضع الكرة على يمين دوناروما، معادلًا النتيجة بهدف لمثلهما.

استمرت نتيجة التعادل حتى نهاية المباراة، ليذهب المنتخبان للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، كان منتخب إسبانيا الأفضل كالوقت الأصلي من المباراة، وفي الدقيقة 98، نفذ داني أولمو ضربة حرة مباشرة، كادت أن تتسبب في هدف لبلاده، لكن الكرة ارتطمت بقدم موراتا وخرجت خارج الملعب.

وأرسل جيرارد مورينو كرة عرضية، في الدقيقة 102، قابلها دوناروما بإبعادها، لتصل لـ ماركوس يورنتي، والذي حاول تسديدها، لكن دفاع إيطاليا أبعد الكرة.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل دومينيكو بيراردي هدفًا لـ إيطاليا في الدقيقة 110، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

استمر تناقل الكرات في وسط الملعب من المنتخبين، حيث ظهر التعب علي اللاعبين، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل، ويتجها لضربات الترجيح لتحديد الفائز والمتأهل للنهائي.

وفي ضربات الترجيح، تصدى يوناي سيمون للركلة الأولى لإيطاليا والتي سددها لوكاتيلي، فيما أضاع داني أولمو الركلة الأولى لـ إسبانيا.

وسجل بيلوتي ثاني ركلة جزاء لـ إيطاليا، وسجل جيرارد مورينو لـ إسبانيا.

وسجل بونوتشي ثالث ركلة لـ إيطاليا، فيما سجل تياجو ألكانتارا لـ إسبانيا.

وأحرز بيرنانديسكي الركلة الرابعة لـ إيطاليا، فيما أضاع ألفارو موراتا الركلة الجزائية لـ إسبانيا، بتصدي دوناروما لها

وسجل جورجينيو الركلة الخامسة لـ إيطاليا، ليقود منتخب بلاده للتأهل لنهائي يورو 2020.

تشكيل إيطاليا أمام إسبانيا



وضم تشكيل إيطاليا كلا من:

في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - ليوناردو بونوتشي - جيورجيو كيليني - إيمرسون بالميري

خط الوسط: نيكولو باريلا - جورجينيو – ماركو فيراتي

خط الهجوم: فيديريكو كييزا - لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي

تشكيل إسبانيا أمام إيطاليا



وضم تشكيل إسبانيا كلا من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - إيمريك لابورت - إيريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - كوكي - بيدري

خط الهجوم: داني أولمو - ميكيل أويرزابال - فيران توريس

ويواجه منتخب إيطاليا في النهائي، المتأهل من المباراة التي ستجمع الدنمارك وإنجلترا غدًا الأربعاء