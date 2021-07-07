ضبط قائدي سيارتين أطلقا الألعاب النارية خلال عرس ببورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، تظهر خلاله سيارتان يقوم قائديهما بعمل حركات استعراضية وإطلاق بعض الألعاب النارية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد.

بالفحص أمكن تحديد السيارتين وقائديهما (شخصان - مقيمان بمحافظة بورسعيد) ، وكذا مُطلق الألعاب النارية (أحد الأشخاص - مقيم بذات المحافظة).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط السيارتين والمتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بما جاء بالفحص وعللوا ذلك إبتهاجاً بعرس شقيق أحدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .