هكذا تخلى الحضور في مهرجان كان عن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

انطلقت مساء أمس شرارة النسخة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من صناع السينما حول العالم الذي لاقوا ترحابا شديدا من الفرنسيين احتفابا بعودة المهرجان الذي يمثل شريان الحياة لمدينة كان السياحية الشهيرة.

احتفاء جمهور كان بصناع فيلم الافتتاح

الاجراءات الاحترازية في مهرجان كان

قبل بدء فعاليات المهرجان شددت إدارة كان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التخلي عن الماسكات والأقنعة الطبية أثناء حضور الفعاليات والتعامل مع الآخرين إلى جانب الحرص على إجراء الفحوصات الطبية كل 48 ساعة.

كل هذه التحضيرات ذهبت هباء، مع انطلاق صافرة البداية، وعندما سار المشاهير على السجادة الحمراء تخلوا جميعا عن الكمامات، خاصة أثناء التقاط الصور مع الجمهور والمعجبين الذين تجمهروا لملاقاة نجومهم المفضلين.

النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان كان

تجولت جيسيكا تشاستين وماريون كوتيار على السجادة الحمراء لتلبية نداءات الجمهور، والتقاط الصور معهم والإمضاء على مذكراتهم الخاصة بإهداءات تذكارية دون كمامة أو ماسك طبي.

دخل جميع الحضور إلى قاعة حفل الافتتاح التي شهدت تكريم جودي فوستر بالسعفة الذهبية، وإلقاء سبايك لي كلمة بصفته رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وتعبير المخرج بيدرو ألمودوفار عن حبه وتقديره لمهرجان كان وحرصه على الحضور دائما.

وفور بدء المراسم تخلي الجميع عن كماماتهم التي كانت بديلا عن التباعد الاجتماعي، فكان المشهد وكأن جائحة كورونا لم تمر من هنا، رغم التشديدات السابقة للحدث والتي أكدت عليها إدارة المهرجان في المؤتمر الصحفي قبيل حفل الافتتاح بحسب وصف مراسل موقع فاريتي.

استقبال أبطال فيلم الافتتاح

استقبل جمهور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي صناع فيلم الافتتاح Annette، بتصفيق حار دام، شعر خلالها كل من آدم درايفر وماريون كوتيار والمخرج ليوس كاراس بأنهم نجوم الحدث حتى قبل عرض فيلمهم الأحدث.

أشعل الممثل والمنتج المشارك في فيلم Annette آدم درايفر سيجار سلمها له المخرج ليوس كاراس أُناء تحية الجمهور عقب انتهاء عرض فيلم الافتتاح، ووقوف الجمهور لمدة 5 دقائق لتحية أبطال هذا العمل والهتاف لهم.

تصفيق جمهور مهرجان كان بأبطال فيلم Annette كان في الحقيقة احتفاءا بعودة أكثر مهرجانات الأفلام جاذبية في العالم، بعد توقفه لمدة عام بسبب جائحة كورونا بحسب وصف موقع فاريتي.