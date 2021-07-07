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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعرف ..سعر العداد الكودى وقيمة المقايسات وحقيقة التقسيط

صدى البلد

 

تستمر منصة الكهرباء الالكترونية فى استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والتحول من الحساب بنظام الممارسة حتى نهاية شهر يوليو الجارى كما أعلنت الشركة القابضة على صفحتها الرسمية على فيس بوك منذ أيام ، لتمد مهلة التقديم شهرا آخر بعد أن كان مقررا نهاية التقديم يونيو الماضى .

 

وانتهت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، من تركيب ما يقرب من 250 الف عداد كودى للعقارات المخالفة والعشوائية حتى الآن ، ولازالت مستمرة فى  استكمال باقى الطلبات التى بلغت اكثر من مليون ونصف طلب لتركيب ما يقرب من 2 مليون ونصف عداد .


 أسعار المقايسات الجديدة للقطاع السكني والتجارى 

 
 

أولا أسعار مقايسات  العدادات الخاصة بالقطاع المنزلى  ..
- فى المدن ..سعر المتر 18 جنيها تصل إلى 1800 جنيه لكل 100 متر .
- فى القرى ..سعر المتر 9 جنيهات تصل إلى 900 جنيه لكل 100 متر.
- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.
- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص..

ثانيا أسعار المقايسات الخاصة بالقطاع التجاري :
- فى المدن 30 جنيها للمتر تصل إلى 3000 جنيه لكل 100 متر .
- فى القرى 15 جنيها للمتر تصل إلى 1500 جنيه لكل 100 متر .
- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.
- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.
 

حقيقة تقسيط قيمة المقايسة
 

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر من قبل انه من الممكن أن تسمح  شركات توزيع الكهرباء للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد دون فوائد على 24 شهرا، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعا على تركيب العداد الكودي  ، فيما أكدت مصادر بشركات التوزيع أن التقسيط يتم لمن يستبدل عداده التقليدى بعداد مسبوق الدفع أمام من يتقدم من خلال المنصة لتركيب العداد الكودى فلا تقبل شركات التوزيع التقسيط له ،مشيرين إلى أن قيمة المهمات التى بتم تركيبها عالية وتكلف الشركات أموالا كثيرة فلاتستطيع أن تقوم بالتقسيط للجميع ولكن من الممكن ان بتقدم المشترك بطلب لرئيس الشركة واذا وافق يتم دفع 75% ويتم تقسيط الباقى .


سعر العدادات الكودية 
 

-قيمة العداد الأحادى 1247 جنيها، شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين.


- قيمة العداد الثلاثى 1547 جنيها ، شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين.


- إضافة 285 جنيها مصاريف تركيب العداد.

 

خطوات التقديم على تركيب العدادات الكودية والمستندات المطلوبة:

1-الدخول على الرابط الخاص بالمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
https://eservices.eehc.gov.eg/signup  

2-اختيار تسجيل طلب تركيب عداد كودى.

3- ادخال اسم مقدم الطلب و بياناته.

4- إرفاق صورة إيصال الممارسة "حديث".

5- إرفاق صورة للوحدة المراد تركيب عداد كودى لها من الخارج.

6- صورة عقد ملكية الوحدة.

-فى حالة تقديم الطلب و فقد كلمة المرور يتم اتباع الخطوات الآتية:

1- الضغط على خانة استعادة كلمة المرور.

2- اختيار الوسيلة التي يرسلها عليها فريق الدعم الفني بالمنصة كلمة المرور أما من خلال الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني الذين سبق إدخالهم فى الطلب.

3-بعد استقبال كلمة المرور الجديدة على البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول يتم إعادة إدخالها مع اسم المستخدم.

4-يمكن للمواطن استكمال الإجراءات اللازمة لتركيب العداد الكودى.

5-فى حالة عدم إتمام عملية استعادة كلمة المرور من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه ، يمكنك التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها للحصول على كلمة المرور.


يذكر  أن منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة تلقت ما يصل إلى حوالى مليون ونصف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,2 مليون وحدة.

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