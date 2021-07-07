المقاصة يفتح صفحة الأهلي ويبرئ عبدالجليل من هجوم الزملكاوية

يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة بقيادة مدربه محمد عبدالجليل تدريباته بالملعب الفرع لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر إقامتها الأحد المقبل ف إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 18 من منافسات الدوري الممتاز .

وتسود حالة من التركيز علي الفريق الفيومي في ظل الرغبة علي تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلي نتيجة السعي إلي الظهور بشكل مميز أمام الأهلي والرد بقوة علي كافة الشائعات التي تحاصر الفريق قبل مواجهة الأحمر .

وأكد مصدر مطلع أن كافة الشائعات الت تحيط بالفريق في الوقت الحالي ليس لها أي أساسي من الصحة مشيرا إلي أن تصريحات عبدالجليل فسرت بالخطأ مؤكدا أن ثقة مسئولي المقاصة في عبدالجليل لا حدود لها مؤكدا أن الجميع سيشاهد أداء المقاصة أمام الأهل في المباراة المقبلة .



وأشار إلى أن عبدالجليل كان يقصد ضرورة وقوف جميع الفرق المصرية بجانب الأهلي في مباراته المصيرية أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا وهو ما دفعه لقول بأنه سيطالب لاعبيه بعدم الاحتكاك بقوة علي لاعبي الأهلي مؤكدا أنه كان يقصد تجنب لاعبي الأحمر الإصابات ولكن المقاصة سيقاتل من الناحية الفنية في الملعب .

وكان المقاصة حقق التعادل مع وادي دجلة بهدف لكل منهما في أول مباراة للفريق تحت قيادة مدربه محمد عبدالجليل وظهر الفريق بشكل جيد .