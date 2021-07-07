رئيس جامعة مطروح : مشروعات تخرج طلاب السياحة تناقش خدمة المجتمع المحلي

بدء التدريب الصيفي لبيطري مطروح



أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، إن كلية السياحة والفنادق ناقشت مقرر مشروع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة، بالقاعة الكبرى بمقر الكلية في مدينة مرسى مطروح.



وأضاف أن طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإدارة السياحية والتراث الحضاري لهذا العام تمثل الدفعة الأولى لخريجي القسم، حيث ركزت أفكار مشروعات التخرج على خدمة المجتمع المطروحي في قطاع السياحة والآثار، ومنها مشروعات لتوثيق رحلة الإسكندر الأكبر، والمواقع الأثرية من طريق مارينا العلمين مرورًا بأبي صير وصولًا إلى سيوة.



وكذلك مشروع لرقمته متحف آثار مطروح ومتحف روميل من خلال إعداد قاعدة بيانات للقطع الأثرية المعروضة، إعداد وطباعة مطوية ورقية، إنشاء مواقع إلكترونية للمتحفين على الإنترنت، بالإضافة لمشروع "كرافان" متنقل لعرض منتجات سيوة التراثية، مشروع إنشاء شركة سياحة متخصصة لتقديم خدمات تنظيم البرامج والرحلات للسائحين والزائرين لمختلف المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن مناقشة مشروعات التخرج تأتي تنفيذًا للخطة الدراسية لطلاب قسم الإدارة السياحية والتراث الحضاري، وذلك من خلال لجان ومحكمين متخصصين، وخبراء في مجال السياحة والآثار والمتاحف من قطاع منطقة مطروح الأثرية.



وأشاد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لجميع الحضور والمشاركين من خلال قياس درجات الحرارة، ارتداء الكمامات الطبية، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، التهوية الجيدة والتعقيم المستمر.

بدء التدريب الصيفي في كلية الطب البيطري جامعة مطروح



بدأت كلية الطب البيطري جامعة مطروح،، فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، تحت رعاية رئيس الجامعة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن التدريب يستمر طوال شهر يوليو؛ وفق اللائحة الداخلية للكلية لدواعي التخرج مع التأكيد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ويتم تدريب الفرقة الثالثة بمعهد بحوث صحة الحيوان على وسائل التشخيص المعملي الحديثة، تحاليل الدواجن وتشريحها، لمعرفة الأمراض الخاصة بها والفحوص البكتيرية والفطرية والطفيلية الحديثة، واختبار الحساسية لمضادات الميكروبات، بالإضافة للتدريب في معمل فحوص الأغذية في الجمرك للتدريب على طرق كشف السموم والميكروبات الحديثة التي قد تصيب الأغذية وكيفية فحصها.



ويتم تدريب طلاب الفرقة الرابعة في مديرية الطب البيطري بالوحدات البيطرية؛ للكشف على الحيوانات، الطيور، بهدف تشخيص الأمراض وعلاجها، والكشف على اللحوم للتأكد من سلامتها، للحفاظ على صحة الإنسان.