الجامعة العربية: اجتماع حول الحوار العربي الآسيوي في مجال الملكية الفكرية..غدا

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية غدا /الخميس/عبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني حول الحوار العربي الآسيوي في مجال الملكية الفكرية بين اليابان ودول عربية مختارة، وبالتعاون مع قسم الدول العربية بقطاع التنمية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وقالت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت،في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/، إن جدول أعمال الاجتماع سيناقش عدة موضوعات أهمها: مناقشة وضع مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية وتطبيقها للأساليب التقنية الحديثة، وكذلك أهمية التكنولوجيا الحديثة في إدارة أنظمة براءات الاختراع.

وأكدت حرص الدول العربية على تعزيز وتطوير علاقاتها مع اليابان تحديداً لما توصلت إليه من تقدم هائل في مختلف المجالات للدفع بالجهود التنموية في الدول العربية.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يعد مواصلة لتعزيز التعاون العربي - الياباني في مجال الملكية الفكرية انطلاقاً من الاجتماع الأول الذي عقد في أكتوبر 2019 بمدينة طوكيو بالتعاون المشترك بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني ووزارة الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة.