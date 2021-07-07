دعم متواصل لحل الأزمة.. مواقف السعودية تجاه مصر والسودان بشأن سد النهضة

دعم متواصل تقوم به السعودية، تجاه مصر والسودان، منذ بدء أزمة سد النهضة، إذ أعلنت المملكة في كثير من المواقف مساندتها لجارتيها، في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، بعد تصاعد التوتر مع إثيوبيا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، استمرار دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، إثر تصاعد التوتر بشأن أزمة سد النهضة.

يأتي ذلك بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وذلك قبيل جلسة مرتقبة في مجلس الأمن الدولي دعت إليها مصر والسودان لمناقشة الملف.

وجددت السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية.

وشددت السعودية على دعم مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها.

ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

مواقف دعم سابقة

وكانت للسعودية مواقف سابقة لدعم مصر والسودان بشأن سد النهضة، ومن أبرزها تأكيد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، موقف بلاده الداعم لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال بن فرحان، إن "المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة".

وكان وزير الدولة للشئون الأفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، قال إن الرياض تسعى إلى إنهاء تلك الأزمة، مضيفا أن "السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي"، مؤكدا أن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر.

كما أكد مجلس الوزراء السعودي، في عدد من جلساته الأسبوعية، أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، مشدداً على رفضه أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل.

وطالب المجلس باستئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.

كما أكد وزير الدولة للشئون الأفريقية بالخارجية السعودية، أحمد عبد العزيز قطان، في وقت سابق، أن المملكة تقف بقوة مع الأمن المائي للدول العربية، معلناً سعيها لإنهاء ملف سد النهضة بالشكل الذي يضمن حقوق السودان ومصر وإثيوبيا.

وكشف عن لقاءات سابقة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لبحث الأزمة.