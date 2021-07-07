محطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة تستقبل وفداً من مياه أسيوط لتبادل الخبرات

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تبادل ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بين الشركات التابعة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الإطار استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وفداً من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وأشار المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلي حرص شركة الجيزة علي تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الهادفة لتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بما يساير التطورات التكنولوجية الحديثة مما له بالغ الأثر في تقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وتفقد الوفد التوسعات الجديدة بمحطة مياه جزيرة الدهب، والتي تعمل بتكنولوجيا حديثة لتنقية المياه، تتميز بتوفير مساحات الأرض حيث يتم انشاؤها على 50% من إجمالي مساحات المحطات العادية، وإنتاج كميات أكبر من المياه، بالإضافة إلى تنقية المياه بجودة أعلى، فالمحطة عبارة عن مرشحات رملية ديناميكية تلبي اشتراطات مياه الشرب حيث تعمل علي توفير الطاقة والكيماويات المستخدمة وبساطة التشغيل مقارنة بالأنظمة الأخرى.

جدير بالذكر ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بها محطتان تستخدم تلك التكنولوجيا في تنقية المياه(توسعات محطة مياه جزيرة الدهب ومحطة مياه الحجارة بأطفيح) وجاري إنشاء محطتي مزغونة والشوبك الغربي بالبدرشين وبذلك سيصل عدد المحطات التي تعمل بتكنولوجيا الديناساند إلي 4 محطات بمحافظة الجيزة.