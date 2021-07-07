مدرسين وممرضات.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظائف بمرتبات مميزة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة ، عن فتح التقديم لوظائف بمرتبات مميزة من خلالها، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وتنوعت الفرصة في عدة مجالات، مما يتيح الفرصة أما التخصصات المختلفة.

ومن خلال هذا الرابط بمكن فحص الفرص المتاحة للعمل بالسفارة الأمريكية في القاهرة، عبر هذا الرابط، كما يتم الأمر أيضاً من خلال حساب تويتر أو انستجرام.

و جاءت الوظائف المطلوبة كالتالي:

نائب مشرف الصيانة Deputy Maintenance Supervisor

دوام كامل 40 ساعة / أسبوع، بمرتب 215,208 دولار في السنة، في مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، و اخر موعد للتقديم هو اليوم.



مراجع مستندات داخلي فقط Voucher Examiner (Internal candidates only)

دوام كامل 40 ساعة / أسبوع، بمرتب 179,271 دولار في السنة، في مقر السفارة الامريكية بالقاهرة، و أخر موعد للتقديم 21 يوليو الجاري.

ممرضة مسجلة Registered Nurse (USEFMs ONLY)

دوام كامل 40 ساعة / أسبوع، بمرتب 47,619 دولار في السنة، بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، و أخر موعد للتقديم 21 يوليو الجاري.

مدرس/ مدرسة من خلال برنامج برنامج معلمي اللغات الحرجة (TCLP)

عبر السفر إلى الولايات المتحدة لمدة عام واحد لتدريس اللغة العربية، كلغة أجنبية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية الأمريكية، ويتم تمويل TCLP من قبل الخارجية الأمريكية وتنفذه المجالس الأمريكية بالتعاون مع أميد إيست مصر، من هنا.

