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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 6.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.. واتجه أداء المتعاملين العرب والأجانب نحو الشراء فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع. ، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.982 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 10277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12705 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4012 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 2341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3284 نقطة.

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