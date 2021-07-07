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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

صدى البلد

فاجأ الدولى المغربى أشرف بن شرقى لاعب نادى الزمالك، زملائه السابقين بنادى الوداد بزيارة أمس الثلاثاء، إلى مقر النادى بكازابلانكا ومران الفريق الختامى.

وحرص أشرف بن شرقى على استغلال تواجده بالمغرب فى زيارة زملائه السابقين بنادى الوداد المغربى وزميله محمد أوناجم جناح الزمالك المعار للوداد المغربى منذ يناير الماضي.

والتقط أشرف بن شرقى صورا تذكارية مع زملائه بالوداد متمنيا التوفيق لهم فى مواجهات الدورى المتبقية عقب الخروج المفاجئ من نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشفز الجنوب إفريقي.

وقاد أشرف بن شرقى الوداد المغربى للتتويج بنسخة دورى أبطال أفريقيا عام 2017 بفضل هدفه فى مرمى الأهلى بنهائى البطولة بملعب مركب محمد الخامس بكازابلانكا .

وإنتقل أشرف بن شرقى إلى الهلال السعودى قبل أن يوقع عقدا لمدة ثلاثة مواسم مع الزمالك المصرى موسم 2019- 2020 .

ونجح أشرف بن شرقي مع الزمالك في التتويج بلقب السوبر الإفريقي والسوبر المصري، والوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتهى تعاقد الدولى المغربى أشرف بن شرقى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل الأمر الذى جعلت إدارة النادى الحالية برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون القلعة البيضاء يفتح باب المفاوضات مع اللاعب لتمديد عقده أسوة بزميليه محمود حمدى الونش وأحمد سيد زيزو .

ملف تجديد أشرف بن شرقى 

أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التنفيذية لنادى الزمالك أن ملف تجديد الدولى المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الأبيض من الملفات المهمة لجمهور الزمالك، وللجنتنا كذلك .

وقال حسين لبيب فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى إبراهيم عبدالجواد عبر قناة أون تايم سبورت: كان لدينا هدف تجديد لـ 3 لاعبين وأرى أن الأمور سارت بمنتهى السلاسة وهو ما حدث.

وأضاف : بمجرد عودة بن شرقى من المغرب عقب مباراته مع منتخب بلاده، وسبق أن جلسنا معه ومع مستشاره وفي وجود محامي النادي نصر عزام، وتحدثنا عن الخطوط العريضة لتعاقده من حيث الجزاءات والمكافآت بعيدا عن التعاقد الأساسي. فالشكل النهائي لتعاقد بن شرقى انتهينا منه، وأمامنا الآن فقط الاتفاق على الارقام المادية  بين الطرفين لاستكمال التجديد.. ولا أظن أنها ستحتاج مجهود أو وقت مادام الطرفين على اتفاق.

أشرف بن شرقي نادي الزمالك نادى الوداد دوري ابطال افريقيا كايزر تشفز الجنوب إفريقي مركب محمد الخامس

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