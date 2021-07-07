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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يستقبل أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة

الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي في جامعة الأزهر

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء بمكتبه الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ترافقه سارة أمجد بديوي، مديرة شئون الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين، وأمجد إبراهيم مصطفى، رئيس قسم المراسم بالمجمع.


وخلال اللقاء ، رحب رئيس جامعة الأزهر بأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، والوفد المرافق له، وأوضح أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لا تدخر وسعًا في تقديم الدعم للإنسانية كلها بوجه عام ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بوجه خاص، وذلك من خلال علماء جامعة الأزهر بمختلف تخصصاتهم، مشيرًا إلى أن التعاون ببن جامعة الأزهر ومجمع الفقة الإسلامي الدولي بجدة ليس جديدًا، بل إنه قديم منذ تأسيسه قبل أربعين عامًا. 
 

وأوضح د. المحرصاوي ، أن جهود  الأزهر الشريف عديدة، حيث قام بتأسيس مرصد الأزهر العالمي الذي يعمل ب 15 لغة، ويعمل على مدار الساعة؛ من أجل التصدي للأفكار المتطرفة ومواجهتها بلغة أصحابها، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر  داخل مصر وخارجها، لبيان خطورة تجنيد الأطفال من خلال الجماعات الإرهابية، مثل: جماعات بوكو حرام، وغيرها من الجماعات المتطرفة، والتي يقف الأزهر الشريف بكافة مؤسساته لها بالمرصاد، محليا وإقليميا ودوليا. 

 

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، ومجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة.
   
وفي ختام اللقاء كرم رئيس الجامعة أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.

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