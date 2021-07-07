تعقيم وكشف على الأضاحي ..كيف تستعد المجازر لاستقبال عيد الأضحى؟

أكد الدكتور أيمن محروس رئيس المجازر والتفتيش على اللحوم ،أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل المجازر من حيث التطهير قبل الذبح لجميع الأدوات ، وبعد الانتهاء من العمل يتم التطهير بالماء والصابون والكلور ، كما أن العاملين بالمجزر يتبعون جميع الإجراءات الاحترازية وارتداء القفازات .



وأضاف " محروس " في تصريحات لـ " صدى البلد" أن المحافظين يصدرون قرارات خلال فترة عيد الأضحى بالذبح المجاني داخل المجازر حفاظا على صحة المواطنين ، مطالبا الجميع بالإبلاغ عبر الخط الساخن لوزارة الزراعة عند وجود أى مخالفات ذبح بالشوارع أو خارج المجازر .





وناشد رئيس المجازر والتفتيش على اللحوم بالذبح داخل المجازر لضمان سلامة اللحوم من ناحية ، وفى نفس الوقت لمنع انتقال الأمراض المزمنة من الأضاحي للمواطنين ، حيث هناك أمراض أخطر من فيروس كورونا مثل السل ، والإجهاض المعدي ، والدودة الشريطية.



200 مرض مشترك بين الحيوان والإنسان

وأوضح رئيس المجازر والتفتيش على اللحوم أنه يتم الكشف على الأضحية من قبل طبيب ببيطري قبل الذبح لذا نضمن عدم انتقال الأمراض من حيوان لآخر ، أو من الحيوان للإنسان حيث أن هناك 200 مرض مشترك بين الحيوان والإنسان ، معلقا " المضحى يضمن لحم الأضحية حين الذبح بالمجازر " .



وتابع قائلا :" يتم التخلص من مخالفات الأضاحي بطريقة آمنة بحيث تضمن عدم انتشار روائح كريهة أو التأثير على البيئة ، كما يمنع انتشار الأمراض بشكل عام .