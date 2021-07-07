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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهمهم بامتلاكه زئبق أحمر .. ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية لقيامه بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأسماء شركات وذلك للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول .

وكذا إيهامهم بإمتلاكه لمادة "الزئبق الأحمر" ، وعقب ذلك يقوم بإعطائهم أرقام هواتف خاصة به ويقوم بالتواصل معهم وعرض بعض الصور الخاصة بتلك المادة المشار إليها ، وعقب إستلام المبالغ المالية من ضحاياه عن طريق الحوالات البريدية، يقوم بالتهرب منهم وإغلاق هواتفه المحمولة.
 

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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