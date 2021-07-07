أوهمهم بامتلاكه زئبق أحمر .. ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية لقيامه بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأسماء شركات وذلك للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول .

وكذا إيهامهم بإمتلاكه لمادة "الزئبق الأحمر" ، وعقب ذلك يقوم بإعطائهم أرقام هواتف خاصة به ويقوم بالتواصل معهم وعرض بعض الصور الخاصة بتلك المادة المشار إليها ، وعقب إستلام المبالغ المالية من ضحاياه عن طريق الحوالات البريدية، يقوم بالتهرب منهم وإغلاق هواتفه المحمولة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.