بعد إصابته الدامية أمام كولومبيا .. موقف ميسي من نهائي كوبا أمريكا

أثارت الصور المتداولة لقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، حالة من القلق قبل مباراة نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل.

وعانى ليونيل ميسي من العنف خلال المباراة خاصة من تدخل عنيف مع فرانك فابرا لاعب كولومبيا.

وتعرض ليونيل ميسي للإصابة في الأنكل، في الدقيقة 48 من المباراة، ليخرج من أرض الملعب، لكن ميسي عاد للملعب مجدا بعد دقيقتين واستكمل المباراة.

ولم ينشر أي تقرير طبي من جانب منتخب التانجو، تفيد بغياب ميسي عن اللقاء لكن أشارت تقارير أرجنتينية أنه يعاني من إرهاق نتيجة ضغط المبارايات.

وعلق ليونيل ميسي علي وصول منتخب بلاده الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا بعد إقصاء كولومبيا بضربات الجزاء 3-2 بعد التعادل الإيجابي فى وقت المباراة الأصلي 1-1.



ونشر ميسي عبر حسابه علي "انستجرام" صورًا من المباراة وكتب "فخور وسعيد بالانتماء لهذه المجموعة هدف آخر تحقق الحمد لله علي الاستمرار في إعطائي هذه اللحظات دعنا نذهب للمجد.. ارسم عاجز عن الكلام انت تستحق ذلك أيها الوحش".

قاد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين منتخب بلاده إلى نهائي كوبا أمريكا بعد إقصاء كولومبيا بضربات الجزاء 3-2 بعد التعادل الإيجابي فى وقت المباراة الأصلي 1-1.

يترقب عشاق الكرة العالمية نهائي كوبا أمريكا 2021، في قمة قوية حين يلتقي منتخب البرازيل مستضيف البطولة ضد الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا:

البرازيل × الأرجنتين

الأحد الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة

ملعب ماراكانا بولاية ريو دي جانيرو

القناة الناقلة: - beIN Sports Max 6

مباراة المركز الثالث والرابع ستكون يوم السبت المقبل 10 يوليو في الساعة 2 صباحا بتوقيت القاهرة وتنقلها beIN Sports Max 5

أرقام النهائي:

هو النهائي الرابع بين قطبي الكرة اللاتينية البرازيل والأرجنتين، التانجو فاز في نسخة 1937 والسامبا فاز في نسختي 2004 و2007.

البرازيل تأمل لتحقيق لقبها العاشر والثاني على التوالي.

يسعى منتخب الأرجنتين لحصد اللقب الخامس عشر ومعادلة أوروجواي صاحبة الرقم القياسي.

وحقق منتخب البرازيل الفوز علي منافسه بيرو بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

جاء هدف منتخب البرازيل عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة 35 من زمن المباراة .

وتأهل منتخب البرازيل الي نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها علي ملاعب السامبا

كما انتهت المباراة الماراثونية بين الأرجنتين وكولومبيا بتأهل الأرجنتين الى النهائي بعد التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 أحرز هدف الارجنتين اللاعب لاوتارو مارتنيز في الدقيقة السابعة من زمن المباراة بينما عادل النتيجة اللاعب لويز دياز في الدقيقة 61 في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ومن ثم يلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي شهدت تألق الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيز والذي قم بصد 3 ضربات كانت السبب الرئيسي لتأهل فريق الارجنتين والذي انتهت ضربات الترجيح 3-2 لصالحه.