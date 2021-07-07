نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا في طنطا

أجرى الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، جولة مفاجئة صباح اليوم إلى كليتي القرآن الكريم والشريعة والقانون بطنطا، حيث تقام امتحانات الدراسات العليا لقطاع اللغة العربية والشريعة والقانون للعام الجامعي 2020/ 2021.



واطمأن الدكتور محمد أبو زيد الأمير على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسأل الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم. وحث الطلاب على ضرورة الثقة في أنفسهم وقدرتهم على التفوق.

وأكد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري على أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات في ظل جائحة كورونا، مع الالتزام بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب مع مراعاة التباعد، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير الخدمات الطبية.

تقرير يومي

وقال إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، ومتابعة أية شكاوي تتعلق بالامتحانات.

رافق الدكتور محمد أبو زيد الأمير في جولته كل من أ.د سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا وأ.د حمدي سعد وكيل كلية الشريعة والقانون للدراسات العليا بطنطا.

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