نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا في طنطا
أجرى الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، جولة مفاجئة صباح اليوم إلى كليتي القرآن الكريم والشريعة والقانون بطنطا، حيث تقام امتحانات الدراسات العليا لقطاع اللغة العربية والشريعة والقانون للعام الجامعي 2020/ 2021.
واطمأن الدكتور محمد أبو زيد الأمير على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسأل الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم. وحث الطلاب على ضرورة الثقة في أنفسهم وقدرتهم على التفوق.
وأكد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري على أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات في ظل جائحة كورونا، مع الالتزام بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب مع مراعاة التباعد، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير الخدمات الطبية.
تقرير يومي
وقال إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، ومتابعة أية شكاوي تتعلق بالامتحانات.
رافق الدكتور محمد أبو زيد الأمير في جولته كل من أ.د سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا وأ.د حمدي سعد وكيل كلية الشريعة والقانون للدراسات العليا بطنطا.