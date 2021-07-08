مخسوبكم إنداس صبخ مختاس.. حكاية سيارة ميرفت أمين في هذا الفيلم |صور

" مخسوبكم إنداس صبخ مختاس .. مفيش فلوس بقيتو منحوس فلستو خلاص " كلمات أغنية أحدثت ضجة في جيل الثمانينات حينما قام بغنائها الفنان إيمان البحر درويش في فيلم " تزوير في أوراق رسمية " ولكنها لم تكن بحديثة العهد، فقد يرجع تاريخ هذه الأغنية للراحل المبدع سيد درويش، فأصبحت هذه الأغنية هي أيقونة أحداث الفيلم .

فيلم تزوير في أوراق رسمية

دارت أحداث فيلم " تزوير في أوراق رسمية " في إطار اجتماعي، حيث تروي قصته حكاية زوجين تؤرقهما عدم قدرتهما على الإنجاب، فكان للزوج ضرورة في إنجاب الولد حتى يرثه من أجل ألا يحصل اخوته من زوجة أبيه على جزء واحد من هذه الثروة، فقام الزوج كامل أبو المجد الذي جسد شخصيته الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بالزواج سرًا من أخرى حتى ينجب الولد.

فيلم تزوير في أوراق رسمية

شاء القدر أن تحمل الزوجتان في نفس الوقت، و أن ينجبا ابنيهما في وقت واحد، ولكن الزوجة الثانية توفيت عقب ولادتها مباشرة، وعلمت دولت الزوجة الأولى والتي قامت بأداء شخصيتها الفنانة ميرفت أمين، بأمر هذا الزواج، ولأن كامل كان يعاني في صغره من قسوة زوجة أبيه، فقام بتسجيل الولدين باسم دولت ولم يخبرها أيهما ابنهما الحقيقي حتى لا تفرق في معاملتهما.

فيلم تزوير في أوراق رسمية

رافقت دولت خلال أحداث فيلم " تزوير في أوراق رسمية " و أثناء ذهابها لإخبار زوجها بحملها، سيارة عريقة أخذت شهرة واسعة فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهي السيارة FIAT 1300، التي أصدرتها الشركة الإيطالية العريقة فيات FIAT، التي تأسست في العام 1899 على يد جيوفاني أنييلي.

فيلم تزوير في أوراق رسمية

استطاعت شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات FIAT، تحقيق نجاح كبير و انتشار واسع في السوق العالمي للسيارات منذ بداية نشأتها، ويرجع ذلك إلى تميزها في انتاج سيارات ذات إمكانات كبيرة وموفرة في الاستهلاك، واقتصادية في الشراء، وكان قد خرج أول طراز لهذه الشركة إلى النور في العام 1903.

فيلم تزوير في أوراق رسمية

وظهرت السيارة فيات برفقة دولت " ميرفت أمين " خلال أحداث فيلم تزوير في أوراق رسمية، من الطراز الشهير FIAT 1300، التي بدأت الشركة الإيطالية في طرحها منذ العام 1961 وحتى العام 1976.

فيلم تزوير في أوراق رسمية

استمدت السيارة FIAT 1300، قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1295 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 60 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 5000 لفة / دقيقة.

فيلم تزوير في أوراق رسمية

جدير بالذكر أن فيلم تزوير في أوراق رسمية بطولة كلًا من " محمود عبد العزيز، ميرفت أمين، مشيرة إسماعيل، هشام سليم، إيمان البحر درويش، فؤاد خليل، محمد شوقي، بدرية عبد الجواد، علية عبد المنعم، عزة جمال، سيد مصطفى، مؤمن حسن، شريف محسن " واقتبست قصة هذا الفيلم عن مسرحية إيطالية للروائي إدوارد دي فيليبو، وكتبها باللغة العربية صلاح فؤاد، ومن إخراج يحيى العلمي، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 25 يونيو من العام 1984.