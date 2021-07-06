عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد 40 سنة من عرضه.. قصة سيارة نور الشريف المرسيدس في فيلم العار

بعد 40 سنة من عرضه..
بعد 40 سنة من عرضه.. قصة سيارة نور الشريف المرسيدس في العار

" إذا كان حلال أدينا بنشربه.. و إذا كان حرام أدينا بنحرقه، الصناديق فاضية يا فسواني، التخزين كان من اختصاص الدفاس و أبو دقشوم، بفيش الهوامش، والملاحة الملاحة وحبيبتي ملو الطراحة " ..بالطبع عندما وقعت عينيك على هذه الكلمات، تذكرت واحدًا من أشهر الأعمال الفنية في السينما المصرية فيلم " العار " الذي أحدث ضجة كبيرة منذ وقت عرضه في بدايات الثمانينيات من القرن الماضي وحتى وقتنا هذا.

فيلم العار

كثيرًا ما نقابل في حياتنا أشخاص لديهم القدرة الكبيرة على تفسير أعمال الباطل بشكل يقنع عقله بانها لصالح الحق ويصدق هذا برضا تام عن نفسه مثلما فعل الحاج عبد التواب " عبد البديع العربي "  في أحداث فيلم " العار"، حيث كان يعمل كتاجر عطارة بحي المغربلين بمصر القديمة، يقنع نفسه بان تجارة المخدرات لا يوجد بها أية شبهات أو حرمانيه، فهي مستخرجة من نباتات طبية مثلها كبقية الأعشاب التي يتاجر فيها.

فيلم العار

وأثناء عودة الحاج عبد التواب من الإسكندرية عقب عقده لصفقة مخدرات كبيرة، لقى مصرعه في حادث على الطريق، وكان الوحيد من أبنائه الذي يعلم كل شيء عن تجارة أبيه بل ويساعده هو كمال الذي جسد شخصيته الفنان نور الشريف، والذي أخذ على عاتقه إتمام هذه الصفقة.

فيلم العار

 وحينما علمت بقية الأسرة بأمر تجارة أبيهم رفضوا رفضًا تامًا أخذ نقود منها، ولكن ضاق بهم الحال واستقال الابن شكري " حسين فهمي " رئيس النيابة من منصبه ولم يجد بعد ذلك دخل ثابت له، فاضطر لمساعدة أخيه كمال، في إخراج شحنة المخدرات من مخبأها في البحر، لنتذكر حينها المشهد الشهير الذي أفقد كمال عقله حينما وجد البحر قد تفاعل مع المواد المخدرة المخبأة في صفائح و أصبحت مجرد سراب.

فيلم العار

وكانت ترافق كمال دائمًا طيلة أحداث فيلم " العار " سيارة تعد أيقونة النجمة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ حيث كانت من أشهر سيارات فترة الثمانينيات من القرن الماضي الفاخرة وهي السيارة MERCEDES BENZ W123 ، والتي بدأت الشركة الألمانية في إصدارها منذ العام 1975 وحتى العام 1986.

MERCEDES BENZ W123

تعتبر السيارة MERCEDES BENZ W123 من أنجح ما قدمته مرسيدس  خلال هذه الفترة فقد تم بيع ما يقرب من 2.7 مليون وحدة قبل طرحه في السوق، حيث كان لهذا الطراز نقطة التحول في شكل الهيكل الخارجي لإصدارات MERCEDES، حيث جاء مختلف تمامًأ عما قبله، لذا يعتبر هذا من أهم الأسباب التي جعلته يحقق نجاحًا ساحقًا قبل طرحه في سوق السيارات العالمي.

MERCEDES BENZ W123

و استمدت السيارة MERCEDES BENZ W123، قوتها من عدة خيارات من المحركات، أولها بسعة 2.0 لتر، والمحرك الثاني بسعة 2.3 لتر، ويأتي المحرك الثالث بسعة 3.0 لتر، وتتصل جميع محركات هذه السيارة بخيارين من نواقل الحركة الأول أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، والثاني يدوي الأداء من 5 سرعات.

MERCEDES BENZ W123

جدير بالذكر أن فيلم العار بطولة كلًا من " نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، نورا، أمينة رزق، إلهام شاهين، صلاح نظمي، طارق الدسوقي، محمد أبو حشيش، محيي الدين عبد المحسن، مطاوع عيسى، حسين عرعر، حافظ أمين، بدرية عبد الجواد ، عبد البديع أبو العربي " ومن تأليف محمود أبو زيد، و إخراج علي عبد الخالق، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 11 أكتوبر من العام 1982.

فيلم العار
سيارات سيارات الأفلام سيارات المشاهير فيلم العار MERCEDES BENZ W123 W123

موضوعات متعلقة

أنا يجوزني واحد أحول؟.. قصة سيارة زوجة المنتصر بالله في هذا الفيلم .. صور

حكاية سيارة عزت أبو عوف فى طيور الظلام..كانت بداية رحلة فتحي نوفل.. صور

حكاية سيارة يسرا.. غيرت أحداث فيلم دانتيلا.. صور

بعد 31 عاما من عرضه.. حكاية سيارة سعاد حسني السوداء في هذا الفيلم|صور

والنبي يا كابتن.. حكاية سيارة محمد هنيدي "البورشه" في هذا الفيلم| صور

عاش خاين و مات كافر.. قصة سيارة نور الشريف في " بئر الخيانة"

ترشيحاتنا

أحمد السجيني: البرلمان يمهل الحكومة 60 يومًا لقياس الأثر في اشتراطات البناء.. فيديو

ولد ولا بنت؟ خبير يبتكر برنامج لتحديد جنس الجنين قبل الحمل

كشف قصة حب إنتهت بمأساة.. العثور على خاتم ذهب عمره 400 عاما

رئيس الوزراء يتفقد مدينة أسوان الجديدة: طبيعة ساحرة

هيفاء أبو غزالة: أثر أزمة كورونا سيستمر على أبنائنا لأكثر من 20عاما

بعد 40 سنة من عرضه.. قصة سيارة نور الشريف المرسيدس في فيلم العار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

في خطوة غير مسبوقة..اليابان تهدد الصين بتحرك عسكري عاجل

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

بعد الملء الثاني.. رسالة عاجلة من وزير الخارجية للمواطنين بشأن سد النهضة

وزير الخارجية: كافة الخيارات مفتوحة لتحقيق مصالحنا بشأن سد النهضة

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

بيان شديد اللهجة من السودان ردا على الملء الثاني لسد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم ١

فيديو

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

فيديو جراف.. القصة الكاملة لحقيقة القبض على الفنانة جوهرة.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ