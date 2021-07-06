بعد 40 سنة من عرضه.. قصة سيارة نور الشريف المرسيدس في فيلم العار

" إذا كان حلال أدينا بنشربه.. و إذا كان حرام أدينا بنحرقه، الصناديق فاضية يا فسواني، التخزين كان من اختصاص الدفاس و أبو دقشوم، بفيش الهوامش، والملاحة الملاحة وحبيبتي ملو الطراحة " ..بالطبع عندما وقعت عينيك على هذه الكلمات، تذكرت واحدًا من أشهر الأعمال الفنية في السينما المصرية فيلم " العار " الذي أحدث ضجة كبيرة منذ وقت عرضه في بدايات الثمانينيات من القرن الماضي وحتى وقتنا هذا.

فيلم العار

كثيرًا ما نقابل في حياتنا أشخاص لديهم القدرة الكبيرة على تفسير أعمال الباطل بشكل يقنع عقله بانها لصالح الحق ويصدق هذا برضا تام عن نفسه مثلما فعل الحاج عبد التواب " عبد البديع العربي " في أحداث فيلم " العار"، حيث كان يعمل كتاجر عطارة بحي المغربلين بمصر القديمة، يقنع نفسه بان تجارة المخدرات لا يوجد بها أية شبهات أو حرمانيه، فهي مستخرجة من نباتات طبية مثلها كبقية الأعشاب التي يتاجر فيها.

فيلم العار

وأثناء عودة الحاج عبد التواب من الإسكندرية عقب عقده لصفقة مخدرات كبيرة، لقى مصرعه في حادث على الطريق، وكان الوحيد من أبنائه الذي يعلم كل شيء عن تجارة أبيه بل ويساعده هو كمال الذي جسد شخصيته الفنان نور الشريف، والذي أخذ على عاتقه إتمام هذه الصفقة.

فيلم العار

وحينما علمت بقية الأسرة بأمر تجارة أبيهم رفضوا رفضًا تامًا أخذ نقود منها، ولكن ضاق بهم الحال واستقال الابن شكري " حسين فهمي " رئيس النيابة من منصبه ولم يجد بعد ذلك دخل ثابت له، فاضطر لمساعدة أخيه كمال، في إخراج شحنة المخدرات من مخبأها في البحر، لنتذكر حينها المشهد الشهير الذي أفقد كمال عقله حينما وجد البحر قد تفاعل مع المواد المخدرة المخبأة في صفائح و أصبحت مجرد سراب.

فيلم العار

وكانت ترافق كمال دائمًا طيلة أحداث فيلم " العار " سيارة تعد أيقونة النجمة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ حيث كانت من أشهر سيارات فترة الثمانينيات من القرن الماضي الفاخرة وهي السيارة MERCEDES BENZ W123 ، والتي بدأت الشركة الألمانية في إصدارها منذ العام 1975 وحتى العام 1986.

MERCEDES BENZ W123

تعتبر السيارة MERCEDES BENZ W123 من أنجح ما قدمته مرسيدس خلال هذه الفترة فقد تم بيع ما يقرب من 2.7 مليون وحدة قبل طرحه في السوق، حيث كان لهذا الطراز نقطة التحول في شكل الهيكل الخارجي لإصدارات MERCEDES، حيث جاء مختلف تمامًأ عما قبله، لذا يعتبر هذا من أهم الأسباب التي جعلته يحقق نجاحًا ساحقًا قبل طرحه في سوق السيارات العالمي.

MERCEDES BENZ W123

و استمدت السيارة MERCEDES BENZ W123، قوتها من عدة خيارات من المحركات، أولها بسعة 2.0 لتر، والمحرك الثاني بسعة 2.3 لتر، ويأتي المحرك الثالث بسعة 3.0 لتر، وتتصل جميع محركات هذه السيارة بخيارين من نواقل الحركة الأول أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، والثاني يدوي الأداء من 5 سرعات.

MERCEDES BENZ W123

جدير بالذكر أن فيلم العار بطولة كلًا من " نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، نورا، أمينة رزق، إلهام شاهين، صلاح نظمي، طارق الدسوقي، محمد أبو حشيش، محيي الدين عبد المحسن، مطاوع عيسى، حسين عرعر، حافظ أمين، بدرية عبد الجواد ، عبد البديع أبو العربي " ومن تأليف محمود أبو زيد، و إخراج علي عبد الخالق، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 11 أكتوبر من العام 1982.