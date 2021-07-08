أخبار التكنولوجيا.. سر إيموجي واتساب الأصفر بدون فم.. شاومي:تطوير هاتف قابل للطي

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

هذا هو سر إيموجي واتساب المثير للجدل "بدون فم"

يعد واتساب WhatsApp، التطبيق الذي يقوم الأشخاص بتنزيله أولا عند شراء هاتف محمول جديد، بعد أن أصبح المستخدمون يعتمدون عليه في إرسال أي نوع من الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو وصور GIF المضحكة، والملصقات المتحركة والايموجي، من خلال نقرة زر بسيطة.

تدخل شركة شاومي الصينية، في سباق مع الزمن من أجل تزويد هواتفها بأحدث تحديثات نظام التشغيل من جوجل، حيث أعلنت أن معظم هواتف الذكية الحديثة التابعة لها، ستحصل بشكل رسمي على “أندرويد 12”.

تعرف على سعر ومواصفات هاتف ريلمي المرتقب Realme GT Master Edition

كشفت العديد من المواقع المختصة بتسريب الأخبار التقنية، بالكشف عن هاتف ريلمي Realme، القادم والذي يمتاز بقدرات تصويرية فائقة، ومواصفات عالية، وينطلق الهاتف تحت عنوان Realme GT Master Edition.

شاومي تستعد لإطلاق أحدث هواتف Redmi Note 10 بتقنية 5G

كشفت أحدث التسريبات عن خطة شركة شاومي Xiaomi، لإضافة هاتف ذكي آخر إلى سلسلة هواتف ريدمي نوت 10، ويمتاز Redmi Note 10T بإنه العضو الخامس في التشكيلة الأحدث من الشركة، وأول جهاز يملك اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

براءة اختراع لهاتف شاومي المطور بتصميم يحاكي Mi Mix Alpha.. صور

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتف Mi Mix Alpha في أواخر عام 2019، الذي جاء بتصميم فريد مع شاشة منحنية تلتف حوله من الجهتين الخلفية والأمامية للجهاز، وفجئت عملاقة التقنية الصينية، عشاقها بإصدار أول هاتف قابل للطي يسمى Mi Mix Fold.

جوجل تختبر ميزات جديدة للوضع الداكن لمحرك بحثها

تختبر شركة جوجل، في الوقت الحالي ميزات جديدة لسمة الوضع الداكن Dark Mode لمحرك البحث على الويب، كنوع من إعادة هيكلة خدمة البحث العالمية، وذلك لتسهيل الأمور على مستخدميها، حيث سيساعد الترتيب الجديد لمزايا التطبيق بشكل خاص أولئك الذين يجرون عمليات بحث مخصصة على Google Search، والتي قد تكون بلغة معينة أو لتاريخ محدد.

خطوات بسيطة لحفظ وتنزيل حالات واتساب في أقل من دقيقة

تحظى ميزة الحالة Status، على تطبيق واتساب، بشعبية كبيرة منذ بضع سنوات، حيث يضع المستخدمون صورهم أو أفكارهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ضمن تبويب مخصص يحمل نفس الاسم، داخل تطبيق الدردشة الاجتماعية الأشهر WhatsApp.