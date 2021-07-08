بعد تسوية الأزمة.. رئيس قناة السويس: العالم حبس أنفاسه بعد جنوح السفينة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعليقا على تسوية أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، إن سفينة إيفر جيفين غادرت مصر بعد تسوية الأزمة في مفاوضات استمرت 3 شهور .

وأضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" تم إنقاذ السفينة الجانحة في 6 ايام فقط وخرجت السفينة سليمة ولم تتأثر ولم تتأثر حمولة السفينة".

وتابع أسامة ربيع :" العالم حبس أنفاسه خلال فترة جنوح السفينة إيفر جيفين ولكن رجال هيئة قناة السويس تمكنوا من تعويم السفينة في 6 أيام فقط "، مضيفا:" الرئيس السيسي أكد لي مع اول يوم جنوح لـ السفينة أن سمعة مصر في رقبة هيئة قناة السويس، وتمكننا من إنهاء الازمة بـ سواعد ابطال هيئة قناة السويس ".

وأكمل اسامة ربيع :" تم حشد كل قدرات قناة السويس من الكراكات وقاطرات الجر وأوناش من أجل تعويم السفينة الجانحة"، مضيفا:" هناك اشادة عالمية بتسوية أزمة السفينة الجانحة وكان هناك إصرار من طرفي التفاوض من هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة الجانحة لإنهاء التفاوض بتسوية مرضية لكل الأطراف ".

تسوية أزمة السفينة الجانحة



قرر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعيين خالد أبو بكر مستشارا دائما لرئيس الهيئة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، وذلك عقب نجاحه فى المفاوضات القانونية لتسوية أزمة السفينة الجانحة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن تم الاتفاق على جميع الماديات مقابل إنقاذ تلك السفينة، معقبا "الهيئة ترضى عن هذا المقابل المادى، ولا يوجد أى تنازلات مادية من قبل الهيئة".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفى له ، أن هذه السفينة كانت رقم 13 في السفن التى مرت فى هذا اليوم، كما أنه مرت حوالى 12 سفينة بحمولة أكبر من حكومة تلك السفينة الغارقة، إضافة إلى أن القناة تتحمل مرور سفن أكبر من إيفرجيفن، لافتا إلى أن معايير القناة لم تتغير منذ زمن طويل.

ولفت إلى أن هيئة قناة السويس وكافة العاملين بها كانوا فى اختبار صعب أمام العالم وسباق مع الزمن خلال جنوح السفينة ايفر جيفين لفتح شريان الحياة للعالم وعقب نجاح العاملين بقناة السويس عبر عمل مخلص وبدعم من القيادة السياسية متابعة لحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعويم السفينة وإعادة فتح قناة السويس أمام حركة التجارة العالمي