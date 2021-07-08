وزيرة التخطيط توضح نجاحات مبادرة حياة كريمة وتسجيلها على منصة الأمم المتحدة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك حوالي 3300 شركة محلية و5 ملايين مواطن استفادوا من خدمات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيرة إلى أن منهم 50% سيدات.

وأضافت هالة السعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأمم المتحدة وضعت في عام 2015، حوالي 17 هدف منهم: الاهتمام بالفقر، والعمل على توفير فرص عمل لائقة، وعمل مدن مستدامة يتم من خلالها الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن الـ 17 هدف كان لهم بٌعد اقتصادي، وبُعد اجتماعي، وبُعد بيئي

وتابعت وزيرة التخطيط أن مصر وضعت رؤية طويلة المدى تتفق مع الـ 17 هدف، مشيرة إلى أن قامت الأمم المتحدة بعمل منصة، تستطيع من خلالها الدول وضع كافة المشروعات والمبادرات، ومشاركتها مع دول العالم.

وأكملت هالة السعيد أن مصر تقدمت بوضع 4 مبادرات على منصة الأمم المتحدة، وتم قبولهم من أفضل المبادرات على المنصة لدعم وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة، على الرغم من تراجع العديد من الدول عن القدرة على تحقيق التنمية المستدامة خاصة مع أزمة كورونا.

وأردفت وزيرة التخطيط: "مصر قادرة تثبت للعالم كل يوم قدرتها على تحقيق إنجازات كثيرة في المشروعات والمبادرات".

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط على أن مبادرة حياة كريمة كانت من أولى المبادرات التي تم تسجيلها وقبولها على منصة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها كانت في المرحلة الأولى حينها، وعلى الرغم من ذلك كانت مبادرة حياة كريمة تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة (17 هدف)، منها رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين الأحوال الاجتماعية.

واستطردت وزيرة التخطيط: "مبادرة حياة كريمة يمكن قياس تحقيق أهدافها على أرض الواقع، وتعتبر تحدي كبير"... مضيفة: " الرئيس دائماً يدعم تحسين أحوال المواطن".