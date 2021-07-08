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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل نهائي 2020.. تاريخ مواجهات إنجلترا وإيطاليا في اليورو

إيطاليا وإنجلترا
إيطاليا وإنجلترا

واصل منتخب إنجلترا حلمه بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2 / 1 على منتخب الدنمارك في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

ويطمح منتخب إنجلترا، الذي صعد للنهائي للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة للفوز على إيطاليا فى النهائي، والتتويج بثاني لقب كبير في تاريخه، بعد فوزه بكأس العالم عام 1966، التي استضافها على ملاعبه.

 

ويقدم صدى البلد فى هذا التقرير تاريخ مواجهات منتخب إيطاليا وإنجلترا قبل نهائي يورو 2020…. 

 

وقبل المباراة النارية  الأولى فى التاريخ بين المنتخبين فى نهائي كأس الأمم الأوربية  ، سبق للمنتخبين وان التقيا من قبل في 27 مباراة، المنتخب الايطالي نجح في الفوز في 10 مباريات، فيما فاز المنتخب الانجليزي في 8 مباريات، وحدث التعادل 9 مرات، وكانت اخر مباريات بين المنتخبين في بطولة رسمية  فى مونديال البرازيل 2014.

لكن على مستوى كأس الأمم الأوروبية التقى المنتخبان من قبل مرتين فقط وكان للمنتخب الإيطالي النصيب فى الفوز فى المبارتين.

المباراة الأولى فى التاريخ بينها كانت  15 يونيو عام 1980 فى البطولة التى استضافتها إيطاليا لأول مرة بمشاركة ثماني منتخبات قسمت لمجموعتين وحصد لقب البطولة آنذاك منتخب ألمانيا .

 والتقى منتخب إيطاليا نظيره إنجلترا  فى دور المجموعات حيث وقعا فى المجموعة الثانية رفقة كلا من بلجيكا التى تصدرت المجموعة وحلت إيطاليا وصيف بالإضافة لمنتخب إسبانيا الذي تذيل المجموعة .

 وفاز منتخب إيطاليا “الآتزوري” بهدف نظيف على منتخب إنجلترا بهدف ماركو تارديلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر  فى الدقيقة 79 من المباراة.

وكانت المباراة الثانية تجمع إيطاليا بإنجلترا فى يورو 2012 الذي توج به المنتخب الإسباني على حساب الطليان برباعية نظيفة .

وجمعت المباراة الثانية بين إيطاليا وإنجلترا فى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2012 والذي احتضنتها بولندا وأوكرانيا، وانتهت المباراة بين الطليان والإنجليز بالتعادل السلبي فى وقتها الأصلي والإضافي ليحتكم المنتخبان غلى ضربات الجزاء لتفوز إيطاليا 4-2. 

انجلترا كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 الدنمارك إيطاليا

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