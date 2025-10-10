لهذا السبب رفضت فردوس عبد الحميد العمل مع يوسف شاهين .. فيديو

كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن سر عدم تعاونها مع المخرج يوسف شاهين، في أحد الأعمال الفنية.

وقالت فردوس عبد الحميد، في برنامج "سبوت لايت" على فضائية "صدى البلد"، إنها كانت أمنيتها تعمل مع المخرج يوسف شاهين، فلما أرسل لي للعمل معه، لم أجد دور كويس لأدائه، ورفضت استكمال العمل.

وتابعت: لم أندم على رفض العمل مع المخرج يوسف شاهين، قائلة: "مشفتش نفسي فيه ومشفتش إني ممكن أقدم دور من خلال هذا العمل وأحس إني أضيف حاجة لتاريخي من خلال هذا العمل".

وأضافت فردوس عبد الحميد، أن شخصية «وداد» في «أنا وأنت وبابا في المشمش» قصة حقيقية وقابلتها في حياتي في التسعينات.