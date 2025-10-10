شيرين تكشف عن فيلمها الجديد «الشكوى» وموعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي

أعربت الفنانة شيرين عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، مؤكدة أن هذا التكريم له طابع خاص بالنسبة لها، رغم حصولها على العديد من الجوائز والتكريمات في بلدان ومهرجانات مختلفة على مدار مسيرتها الفنية.

وأوضحت شيرين في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «فرحانة فرحة كبيرة قد الدنيا، كفاية الابتسامة الحلوة اللي أنا شايفاها على وشوش كل الناس اللي موجودين حواليّ، التكريم ده له معنى كبير عندي لأنه جاي من بلدي ومن جمهور بحبه جدًا».

وأضافت شيرين قائلة: «أنا اتكرمت في بلاد كتير، في كردستان، وفي العراق، وفي لبنان، وكان تكريمًا رائعًا، لكن تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي له طابع مختلف ومكانة خاصة في قلبي».

وأشارت شيرين إلى أنها شاركت كعضو لجنة تحكيم في عدد من المهرجانات الفنية داخل وخارج مصر، قائلة: «حكمت في مهرجانات كتير، وحكمت كمان في مهرجان المذيع، واتكرمت فيه، لكن التكريم ده ليه إحساس تاني، ومفيش حاجة بتيجي غير في وقتها».

وتحدثت شيرين عن أعمالها الفنية القادمة، كاشفة عن انتهائها مؤخرًا من تصوير فيلم "الشكوى"، قائلة: «الفيلم خلص الحمد لله، واحتمال كبير يتعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لكن لسه مش أكيد".

