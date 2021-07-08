قبل مباراة الليلة .. تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب

يبدأ الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز رحلة المؤجلات السبع بمواجهة قوية أمام مضيفه المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة.

ويتبقى للأهلي 7 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة بينما يتصدر الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 لقاء.

ويتبقى للأهلي 7 لقاءات مؤجلة يخوضها على التوالي قبل انطلاق الجولة 29 للدوري أمام المقاولون العرب ثم مصر المقاصة ثم البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا.

ويسعى الأهلي للفوز بهذه المؤجلات السبع للوصول إلى 66 نقطة وهو ما يضمن الصدارة للأهلي حتى في حالة فوز الزمالك على غزل المحلة في اللقاء المؤجل.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة في مواجهة المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس خاصة أن الفريق يصارع من أجل البقاء بالدوري ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن أسوان صاحب المركز السادس عشر أول مقاعد الهبوط.

وتحيط الشكوك حول مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي وتحديدا بعد إصابة علي لطفي بشد في العضلة الضامة بجانب استمرار شكوى محمد الشناوي مع إصابة بكدمة في الركبة.

وأسعد الأهلي جماهيره بفوز عريض على سموحة في الجولة الماضية للدوري خاصة بعد التعادل مع بيراميدز.

ويراهن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على توهج هدافه محمد شريف الذي وصل إلى 11 هدفا بالدوري المصري مع انتفاضة حسين الشحات الجناح الأيمن وأيضا تألق طاهر محمد طاهر مؤخرا.

ويضع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون رهانه على عامل السرعات في خط الهجوم لتنظيم الكرات المعاكسة بحضور لويس هنستروزا وكريم مصطفى وعمرو فتحي سافيولا.

تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون

والتقى الأهلي مع المقاولون العرب فى 75 مباراة، وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالممتاز.

و حقق الأهلي الفوز في 53 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

وتعتبر مباراة الأهلي والمقاولون التي جمعت الفريقين في 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6-2، هى أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين وهي المباراة التي شهدت نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المقاولون العرب في131 مناسبة في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون العرب بتسجيل 43 هدفًا في شباك الأهلي.

ويعد أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف.