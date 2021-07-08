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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 33 مليون جنيه

محافظ أسيوط يتفقد أعمال انشاء مسجد البقلي تمهيدًا لانشاء مجمع متكامل

مسجد البقلي بحي غرب
مسجد البقلي بحي غرب أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء مسجد البقلي بحي غرب مدينة أسيوط والذي يجري انشاؤه على قطعة أرض ملك وزارة الأوقاف بمساحة 2000 متر والتي سيجرى عليها استكمال الأعمال وإنشاء مجمع اسلامي متكامل ومبنى لمديرية الأوقاف بتكلفة 33 مليون جنيه وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية .

 

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 رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد بشير رئيس حي غرب والشيخ عيد علي وكيل مديرية الأوقاف بأسيوط.
حيث تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بالمسجد واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ لما تم انجازه من أعمال والأعمال الجاري تنفيذها من تشطيبات نهائية مشددًا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والجودة في تنفيذ الأعمال ومراعاة المدة الزمنية للتنفيذ مشيرًا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات لافتًا إلى تنسيق الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لاستكمال خطة التطوير.
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم افتتاح أكثر من 145 مسجدًا خلال الأشهر الماضية بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 5687 مسجدا حكوميا على مستوى المراكز والمدن والقرى مؤكدًا على دعمه الكامل لتطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الأخر وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها موجها بالتنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين مثمناً مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة داعيًا الله أن يحفظ مصرنا الغالية وأن تصبح تلك المساجد منارات اسلامية تثقيفية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة مؤكدًا أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معًا يدًا واحدة مشيرًا أهمية تطبيق كافة الاشتراطات الوقائية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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محافظ أسيوط الأوقاف مسجد وزارة الأوقاف حي غرب أسيوط مسجد البقلي مجمع إسلامي

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