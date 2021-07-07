بالأسماء.. الأوقاف: اعتماد 20 خطيب مكافأة جديدًا وتحسين الأحوال المالية لستة آخرين
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (26) خطيب مكافأة ، منهم عدد 20 خطيب مكافأة جديدًا ، وعدد (6) خطباء مكافأة على بند التحسين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وبيانهم كالتالي :
أولاً: اعتماد عدد (20) خطيب مكافأة جديدًا وهم:
1. أ.د/ أبو الحسن عطية مسعد قاسم سوهاج
2. أ.د/ عبد المنعم فتحي عوض مهنى المنيا
3. د/ عصام عبد الغفار الباز السيد الشوربجي الدقهلية
4. د/ فوزي محمد إسماعيل منصور الدقهلية
5. د/ محمد حسن السيد إبراهيم الشرقية
6. د/ رضا محمد أحمد عبد النبي المنيا
7. د/ السعيد فؤاد عبد ربه إبراهيم كفر الشيخ
8. د/ أحمد الهادي زكريا شحاتة الدقهلية
9. د/ أحمد شوقي إبراهيم علي الدقهلية
10. د أحمد صلاح محمد كامل المنيا
11. د/ محمد كمال علي حماد البحيرة
12. د/ أيمن محمد محمد علي الحديدي الشرقية
13. د/ محمد عايد الشبراوي أحمد حسن القاهرة
14. د/ أحمد رضا عبد الحميد حسني القاهرة
15. د/ محمود السعيد محمود عز الرجال الدقهلية
16. د/ سامح عبد الله محمد عبد اللطيف الشرقية
17. السيد/ محمد جمال منصور سليم القليوبية
18. السيد/ عمرو إبراهيم تمام السيد سوهاج
19. السيد/ محمد محمد محمد محمد خضر الدقهلية
20. السيد/ محمد العوضي محمد أبو النجا الدقهلية
ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.
ثانيًا : اعتماد تحسين الوضع المالي لعدد (6) خطباء مكافأة ، وهم :
1. د/ ضياء الدين حمدين محمد صقر كفر الشيخ
2. د/ هاني عبد الفتاح شورة أبو زيد قنا
3. د/ تهامي عبد الحي أنور إسماعيل أسيوط
4. د/ محمد أحمد محمد حسن الشرقية
5. د/ محمود ربيع إسماعيل الشهاوي القاهرة
6. السيد/ علي محمود محمد حسن أسيوط