بالأسماء.. الأوقاف: اعتماد 20 خطيب مكافأة جديدًا وتحسين الأحوال المالية لستة آخرين

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (26) خطيب مكافأة ، منهم عدد 20 خطيب مكافأة جديدًا ، وعدد (6) خطباء مكافأة على بند التحسين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وبيانهم كالتالي :



أولاً: اعتماد عدد (20) خطيب مكافأة جديدًا وهم:



1. أ.د/ أبو الحسن عطية مسعد قاسم سوهاج

2. أ.د/ عبد المنعم فتحي عوض مهنى المنيا

3. د/ عصام عبد الغفار الباز السيد الشوربجي الدقهلية

4. د/ فوزي محمد إسماعيل منصور الدقهلية

5. د/ محمد حسن السيد إبراهيم الشرقية

6. د/ رضا محمد أحمد عبد النبي المنيا

7. د/ السعيد فؤاد عبد ربه إبراهيم كفر الشيخ

8. د/ أحمد الهادي زكريا شحاتة الدقهلية

9. د/ أحمد شوقي إبراهيم علي الدقهلية

10. د أحمد صلاح محمد كامل المنيا

11. د/ محمد كمال علي حماد البحيرة

12. د/ أيمن محمد محمد علي الحديدي الشرقية

13. د/ محمد عايد الشبراوي أحمد حسن القاهرة

14. د/ أحمد رضا عبد الحميد حسني القاهرة

15. د/ محمود السعيد محمود عز الرجال الدقهلية

16. د/ سامح عبد الله محمد عبد اللطيف الشرقية

17. السيد/ محمد جمال منصور سليم القليوبية

18. السيد/ عمرو إبراهيم تمام السيد سوهاج

19. السيد/ محمد محمد محمد محمد خضر الدقهلية

20. السيد/ محمد العوضي محمد أبو النجا الدقهلية

ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.

ثانيًا : اعتماد تحسين الوضع المالي لعدد (6) خطباء مكافأة ، وهم :

1. د/ ضياء الدين حمدين محمد صقر كفر الشيخ

2. د/ هاني عبد الفتاح شورة أبو زيد قنا

3. د/ تهامي عبد الحي أنور إسماعيل أسيوط

4. د/ محمد أحمد محمد حسن الشرقية

5. د/ محمود ربيع إسماعيل الشهاوي القاهرة

6. السيد/ علي محمود محمد حسن أسيوط