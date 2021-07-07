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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء.. الأوقاف: اعتماد 20 خطيب مكافأة جديدًا وتحسين الأحوال المالية لستة آخرين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (26) خطيب مكافأة ، منهم عدد 20 خطيب مكافأة جديدًا ، وعدد (6) خطباء مكافأة على بند التحسين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وبيانهم كالتالي :


أولاً: اعتماد عدد (20) خطيب مكافأة جديدًا وهم:


1. أ.د/ أبو الحسن عطية مسعد قاسم      سوهاج
2. أ.د/ عبد المنعم فتحي عوض مهنى       المنيا
3. د/ عصام عبد الغفار الباز السيد الشوربجي الدقهلية
4. د/ فوزي محمد إسماعيل منصور               الدقهلية
5. د/ محمد حسن السيد إبراهيم               الشرقية
6. د/ رضا محمد أحمد عبد النبي               المنيا
7. د/ السعيد فؤاد عبد ربه إبراهيم             كفر الشيخ
8. د/ أحمد الهادي زكريا شحاتة              الدقهلية
9. د/ أحمد شوقي إبراهيم علي              الدقهلية
10. د أحمد صلاح محمد كامل                       المنيا
11. د/ محمد كمال علي حماد                       البحيرة
12. د/ أيمن محمد محمد علي الحديدي       الشرقية
13. د/ محمد عايد الشبراوي أحمد حسن       القاهرة
14. د/ أحمد رضا عبد الحميد حسني               القاهرة
15. د/ محمود السعيد محمود عز الرجال       الدقهلية
16. د/ سامح عبد الله محمد عبد اللطيف       الشرقية
17. السيد/ محمد جمال منصور سليم              القليوبية
18. السيد/ عمرو إبراهيم تمام السيد               سوهاج
19. السيد/ محمد محمد محمد محمد خضر     الدقهلية
20. السيد/ محمد العوضي محمد أبو النجا      الدقهلية
ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.

 ثانيًا : اعتماد تحسين الوضع المالي لعدد (6) خطباء مكافأة ، وهم :
1. د/ ضياء الدين حمدين محمد صقر كفر الشيخ
2. د/ هاني عبد الفتاح شورة أبو زيد              قنا
3. د/ تهامي عبد الحي أنور إسماعيل أسيوط
4. د/ محمد أحمد محمد حسن                  الشرقية
5. د/ محمود ربيع إسماعيل الشهاوي القاهرة
6. السيد/ علي محمود محمد حسن         أسيوط

خطباء المكافأة خطيب مكافأة محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وزارة الأوقاف

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