احمد إدريس يشيد بنجاح تنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم قطاع السياحة

أشاد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالاجراءات التى اتخذها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى برئاسة المصرفى طارق عامر محافظ البنك المركزى وطارق نجم ورانيا طوبار نائبا البنك المركزى لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القطاع السياحى ومنح المزيد من الحوافز المالية لمستثمري القطاع السياحة خاصة فى المناطق والمحافظات والمدن السياحية وفى مقدمتها شرم الشيخ والغردقة والاقصر واسوان وذلك لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

و وجه " إدريس " فى بيان له اصدره اليوم تحية خاصة للمصرفى مدحت قمر رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى على دوره الكبير فى دعم مستثمرى القطاع السياحى مشيداً بالدور الوطنى للبنوك الحكومية فى دعم هذا القطاع مؤكداً أهمية الاستمرار فى مواجهة جميع المشكلات التى يعانى منها قطاع السياحى باعتباره واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة وتوفير العملة الصعبة .

كما وجه أيضا التحية للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران بعد نجاحها الكبير فى تطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى مختلف المواقع السياحية والاثرية والمطارات المصرية مؤكداً أن اكبر دليل على ذلك ليس اشادة جميع سياح العالم الذين زاروا مصر خلال الفترة الماضية فقط وانما دعوة مواطنيهم من مختلف دول العالم لزيارة مصر والتمتع باثارها ومناطقها السياحية.