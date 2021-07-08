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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يونيسيف: اتفاق مع جونسون لتزويد إفريقيا بـ220 مليون جرعة للقاح كورونا

صدى البلد

أعلنت منظمة (يونيسيف) التابعة للأمم المتحدة توقيعها اتفاقية مع شركة (جونسون) للأدوية لتزويد بلدان قارة إفريقيا 55 بلدا بما يصل إلى 220 مليون جرعة من لقاح (كورونا- جونسون آند جونسون) بحلول نهاية عام 2022.


وأكدت المنظمة -في بيان اليوم الخميس- أنه سيتم تسليم 35 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام الحالي، وأن الاتفاقية جزء من دعمها الأوسع نطاقا للصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات ولمساعدة تنفيذ التزام الشراء المسبق الذي كان قد تم توقيعه في مارس الماضي بين الصندوق الإفريقي (أنشئ في نوفمبر 2020 بهدف تطعيم 60% من سكان كل دولة إفريقية من الاتحاد الإفريقي) وشركة (جونسون) في مارس الماضي والتي ضمنت خيار طلب 180 مليون جرعة أخرى ليصل الحد الأقصى للجرعات إلى 400 مليون جرعة بحلول نهاية العام المقبل.


ولفتت (يونيسيف) إلى أنها ستعمل كوكيلة مشتريات ولوجستيات نيابة عن الصندوق الإفريقي لتسهيل شراء ونقل وتسليم اللقاحات بمجرد توفرها ، خاصة مع خبرتها الطويلة في إدارة الشحن والتأمين ونقل اللقاحات التي تتطلب التقيد الصارم بمتطلبات سلسلة التبريد.


ونوهت المنظمة الأممية بأنها ستعمل مع صناعة اللقاحات ووكلاء الشحن وشركات النقل لإيصال الجرعات إلى المجتمعات التي تحتاجها، خاصة وأن المنظمة تعد أيضا شريكا منفذا لمرفق كوفاكس الذي تقوده منظمة الصحة العالمية والذي يقوم بتوفير اللقاحات لدول العالم حيث ساهمت فى إيصال 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى 135 دول

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