رئيس الوزرا: سياسة الانضباط المالي مستمرة لتسدد مصر التزاماتها المالية
حسن المستكاوي: الأهلي الأفضل في الشوط الأول.. وزيزو النجم حتى الآن
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
أخبار البلد

الجديع: السوق المصرية مركز إستراتيجي إقليمي لصناعة الدواء

أحمد عبد القوى

أكد أحمد حمدان الجديع الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية السعودية، بأن السوق المصرية تُعد من أهم الأسواق الإقليمية في مجال الدواء، لما تتميز به من موقع إستراتيجي يشكّل محورًا رئيسيًا للتوسع في المنطقة، مشيرًا إلى أن تشجيع القيادة السياسية في البلدين للاستثمار أسهم في تعزيز مناخ التصنيع والتجارة الدوائية.  

وأوضح الجديع أن مصر تمتلك مقومات قوية لتوطين صناعة الدواء، تشمل القدرات البشرية والفنية المؤهلة والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب منظومة تشريعية تهيئ بيئة تنافسية تحقق النمو والاستدامة. وأضاف أن الشركة تولي أهمية خاصة للجوانب البيئية ضمن استراتيجيتها الإنتاجية، إذ تعتمد خططاً للتوسع تراعي الكفاءة في استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات.  

وبيّن أن المصنع القائم في مصر سيكون بمثابة مركز إقليمي لتوريد الدواء الآمن إلى الأسواق الإفريقية، بما يعزز التكامل الصناعي ويسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية.  

واختتم تصريحه مؤكداً التزام الشركة بتطوير قدراتها التصنيعية وتمكين الكفاءات المحلية، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي ودعم جهود التنمية المستدامة في قطاع الصناعات الدوائية بمصر والمنطقة.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

