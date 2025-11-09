الجديع: السوق المصرية مركز إستراتيجي إقليمي لصناعة الدواء

أكد أحمد حمدان الجديع الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية السعودية، بأن السوق المصرية تُعد من أهم الأسواق الإقليمية في مجال الدواء، لما تتميز به من موقع إستراتيجي يشكّل محورًا رئيسيًا للتوسع في المنطقة، مشيرًا إلى أن تشجيع القيادة السياسية في البلدين للاستثمار أسهم في تعزيز مناخ التصنيع والتجارة الدوائية.

وأوضح الجديع أن مصر تمتلك مقومات قوية لتوطين صناعة الدواء، تشمل القدرات البشرية والفنية المؤهلة والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب منظومة تشريعية تهيئ بيئة تنافسية تحقق النمو والاستدامة. وأضاف أن الشركة تولي أهمية خاصة للجوانب البيئية ضمن استراتيجيتها الإنتاجية، إذ تعتمد خططاً للتوسع تراعي الكفاءة في استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات.

وبيّن أن المصنع القائم في مصر سيكون بمثابة مركز إقليمي لتوريد الدواء الآمن إلى الأسواق الإفريقية، بما يعزز التكامل الصناعي ويسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية.

واختتم تصريحه مؤكداً التزام الشركة بتطوير قدراتها التصنيعية وتمكين الكفاءات المحلية، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي ودعم جهود التنمية المستدامة في قطاع الصناعات الدوائية بمصر والمنطقة.