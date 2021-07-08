عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دار النشر الأسقفية تشارك بإصدارات جديدة بمعرض الكتاب فى دورته الـ52

صدى البلد

تشارك دار النشر الأسقفية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يحمل شعار "في القراءة حياة" فى دورته الـ 52 بمجموعة إصدارات جديدة من الكتب اللاهوتية بصالة 2 C32.

ويأتى كتاب "المسيحيون العرب قبل الإسلام" ضمن أحدث 10 كتب صادرة عن دار النشر الأسقفية للمؤلفة تيريزيا هاينتالر ومُترجم عن الألمانية ويعتبر  الكتاب هو الوحيد من نوعه المترجم  للغة العربية إذ يقتفي هذا العمل تاريخ المسيحية في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشام قبل الإسلام هذا الوجود المسيحي الذي غفل عنه التاريخ والمؤرخون لفترة طويلة.  

من ضمن مجموعة الكتب الحديثة أيضًا كتاب "اعترافات القديس أغسطينوس" وهو أحد سلسلة كُتب النصوص الآبائية التي تصدرها دار النشر الأسقفية و يُعتبر نص اعترافات أغسطينوس هو واحد من أهم النصوص التي كتبها أحد أهم اللاهوتيين الأوائل على مر العصور حيث يكشف هذا العمل عن الخلفية التي شكلت فكر أغسطينوس ولاهوته.

بينما جاء كتاب "القديس مرقس في الذاكرة الأفريقية: إعادة تقييم تقليد الكنيسة المُبكر عن مرقس" ضمن مجموعة الإصدارات الحديثة ففي هذا الكتاب يُجادل توماس أودين أستاذ اللاهوت بجامعة دور مايسون لصالح قصة ارتباط كنيسة الإسكندرية بالقصة المُستلمة عبر التقليد المسيحي في أفريقيا: أن مرقس جاء بالفعل إلى مصر وإفريقيا و يفحص توماس أودين كل المصادر الأولية والثانوية للقصة فحصًا علميًا مدققًا ليخلص إلى نتائج حاسمة.


تشارك الدار أيضًا بكتاب "تاريخ المسيحية المُبكرة في ليبيا إذ يتحدث عن كيف ساهمت ليبيا في التراث المسيحي القديم ويُعتبر هذا الكتاب للكاتب توماس سي. أودين، هو الأول من نوعه في اللغتين العربية ولغته الأصلية الإنجليزية حيث يكشف عن تاريخ نشأة المسيحية في ليبيا والتي كانت يومًا ما جزءًا فاعلاً ومؤثرًا في التاريخ المسيحي القديم ثم بدأت في الانحسار ثم الاختفاء بصورة كاملة وغامضة.

دار النشر المسيحيون العرب شبه الجزيرة العربية المسيحية القديس أغسطينوس

ترشيحاتنا

أحد علماء الأزهر: المنتحر ليس بكافر لكنه فاسق.. فيديو

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين العالقين في الإمارات

التنسيقية: الدولة مكنت المرأة في مجالات لم نكن نتخيلها

انطلاق مؤتمر طب التجميل النسائي في الشرق الأوسط من المؤسسة الأمريكية.. صور

الدورى المصري.. تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة بيراميدز

روسيا تعلن استعدادها للتدخل العسكري في أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى.. تفاصيل

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

48 ساعة في العناية .. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

البحرين.. قرار عاجل بشأن الوافدين بداية من الأحد

إثيوبيا تستدعي دبلوماسييها وتغلق مقار 30 بعثة خارجية حول العالم

إعلان مفاجئ لـ شوبير قبل ساعات من مواجهة الأهلي والمقاولون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

فيديوجراف.. ماذا قدم طبيب بورسعيد من أجل كل هذا الحب

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

المزيد

ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ