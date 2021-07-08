دار النشر الأسقفية تشارك بإصدارات جديدة بمعرض الكتاب فى دورته الـ52

تشارك دار النشر الأسقفية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يحمل شعار "في القراءة حياة" فى دورته الـ 52 بمجموعة إصدارات جديدة من الكتب اللاهوتية بصالة 2 C32.

ويأتى كتاب "المسيحيون العرب قبل الإسلام" ضمن أحدث 10 كتب صادرة عن دار النشر الأسقفية للمؤلفة تيريزيا هاينتالر ومُترجم عن الألمانية ويعتبر الكتاب هو الوحيد من نوعه المترجم للغة العربية إذ يقتفي هذا العمل تاريخ المسيحية في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشام قبل الإسلام هذا الوجود المسيحي الذي غفل عنه التاريخ والمؤرخون لفترة طويلة.

من ضمن مجموعة الكتب الحديثة أيضًا كتاب "اعترافات القديس أغسطينوس" وهو أحد سلسلة كُتب النصوص الآبائية التي تصدرها دار النشر الأسقفية و يُعتبر نص اعترافات أغسطينوس هو واحد من أهم النصوص التي كتبها أحد أهم اللاهوتيين الأوائل على مر العصور حيث يكشف هذا العمل عن الخلفية التي شكلت فكر أغسطينوس ولاهوته.

بينما جاء كتاب "القديس مرقس في الذاكرة الأفريقية: إعادة تقييم تقليد الكنيسة المُبكر عن مرقس" ضمن مجموعة الإصدارات الحديثة ففي هذا الكتاب يُجادل توماس أودين أستاذ اللاهوت بجامعة دور مايسون لصالح قصة ارتباط كنيسة الإسكندرية بالقصة المُستلمة عبر التقليد المسيحي في أفريقيا: أن مرقس جاء بالفعل إلى مصر وإفريقيا و يفحص توماس أودين كل المصادر الأولية والثانوية للقصة فحصًا علميًا مدققًا ليخلص إلى نتائج حاسمة.



تشارك الدار أيضًا بكتاب "تاريخ المسيحية المُبكرة في ليبيا إذ يتحدث عن كيف ساهمت ليبيا في التراث المسيحي القديم ويُعتبر هذا الكتاب للكاتب توماس سي. أودين، هو الأول من نوعه في اللغتين العربية ولغته الأصلية الإنجليزية حيث يكشف عن تاريخ نشأة المسيحية في ليبيا والتي كانت يومًا ما جزءًا فاعلاً ومؤثرًا في التاريخ المسيحي القديم ثم بدأت في الانحسار ثم الاختفاء بصورة كاملة وغامضة.