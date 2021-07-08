مسرح وسينما وطرب..أين تذهب هذا المساء ؟..صدى البلد ترشدك لقضاء عطلتك الاسبوعية

يسعى عدد من محبى الفن سواء لاستغلال العطلة الاسبوعية لمشاهد الأعمال الفنية سواء فى المسرح أو السينما أو حضور الحفلات الغنائية والشعرية ، وفى السطور التالية نرصد لك بعد الفاعليات الفنية التى من الممكن ان تحضرها خلال عطلتك الاسبوعية .

المسرح :

على مسرح المنيل “العائم ” تعرض مسرحية أفراح القبة" فى التاسعة مساءاً ، وهى عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر،رنا خطاب ، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبد الله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

إما على مسرح السلام بشارع القصر العيني فيتم عرض مسرحية "Dogs” ، فى الثامنة مساء ، وهى بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك " ، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية.

وعلى مسرح ليسيه الحرية بالأسكندرية تعرض مسريحة قاع فى تمام لساعة الثامنة مساءاً ، ويناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه ، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي و التراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك ، والعرض هو مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار د/محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.

إما مسرح القطاع الخاص فيتم حالياً عرض مسرحية " أبو العربى ، وهى من بطولة الفنان هانى رمزى وداليا البحيرى وليلى عزب العرب ، وتدور أحداثها فى إطار كوميدى ، ويتم عرض المسرحية على مسرح جراند طيبة – طيبة مول مدينة نصر،فى تمام التاسعة مساءاً .

تدور احداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي إختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟.

مسرحية أبو العربي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن.

السينما :

إما فى السينما فيتم عرض عدد من الافلام السينمائية المميزة ، أول تلك الاعمال هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كل من كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وهناك فيلم “ مش أنا ” ، وهو من بطولة الفنان تامر حسنى وحلا شيحا وماجد الكدوانى وشيرين ، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى كوميدى .

ولمحبى الافلام الاجنية فيتم عرض حالياً عدد من الاعمال ومنها فيلم الخيال العلمى Black Widow ، وفيلم The Power ، والذى ينتمى الى أفلام الرعب ، بالإضافة الى فيلم The Ice Road.

حفلات غنائية وشعرية :

وللحفلات الغنائية نصيب فعلى مسرح ساقية الصاوى يحيى الفنان أدهم سليمان حفلاً غنائياً فى تمام الساعة التاسعة مساءاً ، ويقدم من خلالها عدد من اشهر أغانيه مثل أسمى ، ويا سمراء ، إما يوم السبت فتقدم ساقية الصاوى أمسية للشاعر إبراهيم فرج باللغة العامية .

إما دار الاوبرا المصرية ، فتقيم حفل اوركسترا القاهرة السيمفونى ، وتحيى الحفل الصوليست: امينة خيرت ، فى تمام الساعة الثامنة مساءاً ، وذلك على مسرح النافورة المكشوف بدار الاوبرا المصرية .