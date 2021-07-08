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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعيد تشغيل معبر جابر الحدودي مع سوريا

معبر جابر الحدودي
معبر جابر الحدودي

وجه رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري بكامل طاقته وضمان انسيابية عمله من خلال استمرار حركة الأفراد والشحن.

 

وبحسب وكالة بترا الأردنية فقد طالب الخصاونة وزير الداخلية مازن الفراية خلال جولة تفقدية اليوم في مركز حدود جابر بإيقاف العمل بنظام النقل التبادلي للشحن في أقرب وقت ممكن لضمان انسيابية تدفق المواد مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية اللازمة.

 

كما أمر  الخصاونة برفع عدد القادمين عبر المعبر إلى 500 شخص يومياً بدلاً من 150 إضافة إلى السماح للمغادرين عبر المعبر من مختلف الجنسيات بالمغادرة دون الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.

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وحث  الخصاونة وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي علي تسريع إجراءات تطوير البنى التحتية اللازمة تماشياً مع التوجه للفتح شبه الكامل للمعبر وفق جداول زمنية واضحة ودقيقة مؤكداً أن التأخير ليس مقبولاً.

بدوره أكد محافظ المفرق ياسر العدوان ضرورة الإسراع في تطوير مركز حدود جابر نظراً لأهميته الاقتصادية والسياسية واللوجستية.

سوريا الأردن بشر الخصاونة معبر جابر الحدودي رئيس الحكومة

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