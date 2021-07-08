روسيا ترفع رسميًا الحظر عن رحلات الطيران مع مصر.. وبرلمانيون: يساهم فى عودة أفواج سياحية.. ويؤكدون ضرورة الاهتمام بـ الشاطئية الفترة المقبلة

سياحة النواب:

إعلان رفع الحظر عن رحلات الطيران الروسية ورقة رابحة لمصر

برلمانية تطالب بخطة تسويقية لجذب السائحين إلى مصر

برلماني:

أفواج سياحية ضخمة تعود إلى مصر بعد رفع الحظر الروسي



أعلنت روسيا، اليوم الخميس، رفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر، وحسب "روسيا اليوم"، رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا، اليوم الخميس، الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر.

وفي هذا الصدد، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن السياحة الروسية بالنسبة لمصر قبل إعلان الحظر كانت تمثل مصدرا كبيرا للعملة الصعبة فكل عام كان يأتى إلى مصر من روسيا ما يقارب 3 ملايين سائح وعند توقف الطيران الروسي بسبب الأزمة التى حدثت في السابق انخفضت أعداد الوفود من روسيا إلا بعض منها يأتي من أوكرانيا.

قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعلان روسيا قرار رفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر لصالح مصر فى المقام الأول.

السياحة الروسية بالنسبة لمصر

وأكد “بدراوى” لـ"صدى البلد"، أن السياحة الروسية بالنسبة لمصر قبل إعلان الحظر كانت تمثل مصدرا كبيرا للعملة الصعبة فكل عام كان يأتى إلى مصر من روسيا ما يقارب 3 ملايين سائح وعند توقف الطيران الروسي بسبب الأزمة التى حدثت في السابق انخفضت أعداد الوفود من روسيا إلا بعض منها يأتي من أوكرانيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فور انتهاء أزمة كورونا ستعود الحياة إلى طبيعتها وسوف تستقبل مصر أعدادا كبيرة من الوفود القادمة من الخارج، لافتا أن صادرات السياحة هذا العام فى تحسن فمصر تخطت 12 مليون سائح مقتربة من العدد التى كانت تسجله قبل أزمة كورونا وقبل حظر الطيران الروسي إلى مصر.

وأوضح النائب، أن السائح الروسي يفضل السياحة الشاطئية ولذلك يجب على وزارة السياحة أن تصنع برنامجا سياحيا متميزا تستطيع من خلال الترويج للسياحة فى المدن مثل شرم الشيخ والغردقة وتستعد جميع الفنادق لاستقبال السائحين من كل مكان.

قال النائب بهاء الدين أبو الحمد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن إعلان روسيا بشأن رفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر يساهم فى زيادة إقبال السائحين الى مصر بشكل كبير.

واضاف “أبو الحمد” لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الحكومة أن تقوم بعمل عروض تشجيعية وجاذبة للسائحين مثل تخفيض أسعار الإقامة بالفنادق وغيرها التى تساهم بشكل كبير فى سير عجلة الاقتصاد وجذب شريحة ضخمة من السائحين إلى مصر فى جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبها طالبت رقية الهلالى عضو مجلس النواب، باستغلال إعلان روسيا بشأن رفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر بالترويج للسياحة المصرية لجذب شريحة كبيرة من السائحين الى مصر.

خطة تسويقية لجذب السائحين الى مصر

وأكدت “الهلالى”، على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة بتكثيف الجهود لوضع خطة تسويقية تستهدف جذب شريحة أكبر من السائحين إلى مصر واستغلال العوامل السياحية الموجودة المتميزة في مصر لذلك، لافتا أن هناك دولا لا تمتلك ربع إمكانيات مصر ولكن تحقق أرباحا من قطاع السياحة يعادل ضعف عائد السياحة في مصر سنويًا.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن الدولة المصرية تشهد استقرارا أمنيا وخطة واضحة لدفع عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادي ولابد من العمل الجاد للنهوض بقطاع السياحة من جديد.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية، نقلت في يونيو الماضي، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية خلال صيف العام الحالي.

وأكدت روسيا في وقت سابق، أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية مع مصر وعدد من الدول الأخرى.