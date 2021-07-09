أخبار التعليم: استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. غرفة طوارئ للمعلمين وتعليمات مشددة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

شهد معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد، انطلاق فعاليات المعسكر التدريبى لإعداد القيادات الشبابية تحت شعار "سفراء التطوع".

تابع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استعدادات العاصمة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية للوقوف علي الإجراءات النهائية.

أقل من 72 ساعة تفصلنا على بدء امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، والتي تنطلق الأحد 10 يوليو الجاري، وستتخللها إجازة عيد الأضحى، على أن تُستأنف بعدها مباشرة.

أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، تكليف مسئول العهدة بالمبيت داخل مقر لجنة الامتحان حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمني المعد لذلك.

ناقش طلاب شعب “ الإذاعة و التليفزيون و العلاقات العامة و الصحافة ” بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان مشروعات التخرج برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية وإشراف الدكتورة سحر فاروق رئيس القسم.

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية/الفندقية والزراعية .

أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـ القاهرة المتابعة المستمرة للجان قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2021 والمقررة عقدها في 10 يوليو الجاري بناء علي تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

أعلنت الجامعات الاهلية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة و طلاب الشهادات المعادلة والأجنبية للعام الدراسى 2021-2022، كما تقبل جامعة الملك سلمان طلاب الدبلومات في تخصصات التمريض والصناعات التكنولوجية والزراعة والسياحة والضيافة.