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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشمل آلاف الأزهار.. محافظ القاهرة يفتتح حديقتي البازيليك والأهرام بمصر الجديدة

افتتاح حديقة الأهرام
افتتاح حديقة الأهرام

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقتى البازيليك وكفر الدوار (الأهرام) بمصر الجديدة، فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٢.


وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسًا للأهالى .


كما التقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين ابدوا سعادة كبيرة بتطوير الحديقتين واستعادة مكان للتنزه وزيادة المساحة الخضراء .

 

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والحديقتان تبلغ مساحتهما ما يقارب ٩٠٠٠ م٢ وتقعان بحى مصر الجديدة بالقرب من كنيسة البازليك وقامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع كفاءتهما  بعد أن عانتا من الإهمال مدة طويلة.


وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن حديقة الأهرام تقع على مساحة ٥٢٠٠ م٢ ويحدها شوارع كفر الدوار وعثمان بن عفان ونزيه خليفة، وتمت أعمال رفع كفاءة و تطوير الأسوار الحديدية والابواب والمشايات والمقاعد و النافورة المتواجدة في مدخل الحديقة الرئيسى، كما تم تدعيم المسطحات الخضراء بحوالي 2500 متر نجيلة وأعمال زراعة وأحواض تجميلية وتضم حوالي ١٥٠٠ زهرة ومايقرب من ١٢ ألف شجيرة تجميلية ، كما تم إضافة أعمدة إنارة ووحدات إضاءة متنوعة.


أما حديقة البازيليك فتقع على مساحة  ٣٨٠٠ متر مربع ويحدها شوارع الأهرام ونزيه خليفة وحفيظة الالفية و قد تم تزويدها  بحوالي ٨٠٠٠ شجيرة تجميلية و ١٠٠٠ زهرة ايفوربيا وما يقارب ٦٠٠ متر نجيلة ، كما تم رفع كفاءة البرجولات و المقاعد والمشايات والأسوار الحديدية و الباب الرئيسى ، إلى جانب أعمال الدهانات وإضافة أعمدة ووحدات إضاءة متنوعة.


شهد الافتتاح إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة والعميد حسن صفوت رئيس حى مصر الجديدة واللواء خالد عقل رئيس حى النزهة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .

 

القاهرة محافظة القاهرة اللواء خالد عبد العال حديقتى البازيليك وكفر الدوار مصر الجديدة اللواء ايهاب الشرشابي

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