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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الأهلي على المقاولون العرب

الدوري المصري
الدوري المصري

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

سجل صلاح محسن هدف المباراة الأول في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري  بعدما خاض 22 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

أما المقاولون فتجمد رصيده عند 29 نقطة يحتل بها المركز الـ14 بعدما خاض كل مبارياته الـ27.

ترتيب الدوري المصري 

 

1- الزمالك - المركز الأول - 61 نقطة.

2- الأهلي - المركز الثاني - 48 نقطة.

3- المصري - المركز الثالث - 43 نقطة.

4- الاتحاد السكندري - المركز السادس - 41 نقطة.

5- سموحة - المركز الرابع - 40 نقطة.

6- إنبي - المركز الخامس - 38 نقطة.

7- طلائع الجيش - المركز السابع - 37 نقطة.

8- مصر للمقاصة - المركز العاشر - 37 نقطة.

9- بيراميدز - المركز الثامن - 37 نقطة.

10- الجونة - المركز التاسع - 36 نقطة.

11- الإسماعيلي - المركز الثاني عشر - 35 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا - المركز الحادي عشر - 33 نقطة.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 32 نقطة.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 29 نقطة.

15- البنك الأهلي - المركز الخامس عشر - 25 نقطة.

16- أسوان - المركز السادس عشر - 25 نقطة.

17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 22 نقطة.

18-  الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 18 نقطة.

الأهلى المقاولون العرب استاد بتروسبورت الدوري المصري صلاح محسن محمد شريف

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