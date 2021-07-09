شوبير ينتقد اتحاد الكرة بسبب كثرة تأجيل المباريات : " ما يحدث هذا الموسم من تأجيلات لم نره في حياتنا "

انتقد الاعلامى أحمد شوبير انتقد قرارات اتحاد كرة القدم بشأن تأجيل عدد من المباريات فى جميع المسابقات سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر .

وغرد شوبير عبر حسابة بـ موقع التواص الاجتماعي تويتر " ملعب أون تايم "الدوري الممتاز إلى حد ما كان فيه جزء من الاحترام المواسم الماضية لكن ما نراه هذا الموسم من تضارب مواعيد وتأجيلات لم نراه في حياتنا مفيش بطولة كده في العالم الإدارة الأحادية بدون زعل دائما ما يكون نتيجتها فشل" .

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تأجيل مباراة سموحة مع بيراميدز في دور الـ 16 لكأس مصر التي كان مقررا اقامتها الأحد المقبل 11 يوليو الحالي إلى موعد يحدد فيما بعد.

و سخر أحمد شوبير من تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أمام بيراميدز والتي كانت من المقرر إقامتها الأحد المقبل في إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ زي ما قولنا امبارح بالظبط تم تأجيل مباراة سموحه وبيراميدز في كأس مصر دايما يارب ” .

وكان اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اعتمد نتائج مسابقات الموسم الكروي الحالي بعد انتهائها عدا مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

• تأهل أندية الشرقية للدخان وكوكاكولا وفاركو من المجموعات الثلاث للقسم الثاني لمسابقة الدوري العام للقسم الأول.

• تأهل الأندية التالية للقسم الثاني عن مجموعات القسم الثالث الإثنى عشر وهي على الترتيب: المدينة المنورة والبداري وملوي ومركز شباب طامية والمصرية للاتصالات وبنها وبورفؤاد وصيد المحلة وشيكو وبلبيس والمجد بالإسكندرية والمصري بالسلوم.