عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير ينتقد اتحاد الكرة بسبب كثرة تأجيل المباريات : " ما يحدث هذا الموسم من تأجيلات لم نره في حياتنا "

صدى البلد

انتقد الاعلامى أحمد شوبير انتقد قرارات اتحاد كرة القدم بشأن تأجيل عدد من المباريات فى جميع المسابقات سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر .

 

وغرد شوبير عبر حسابة بـ موقع التواص الاجتماعي تويتر  " ملعب أون تايم "الدوري الممتاز إلى حد ما كان فيه جزء من الاحترام المواسم الماضية لكن ما نراه هذا الموسم من تضارب مواعيد وتأجيلات لم نراه في حياتنا مفيش بطولة كده في العالم الإدارة الأحادية بدون زعل دائما ما يكون نتيجتها فشل" .

 

وكانت  إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت  تأجيل مباراة  سموحة مع بيراميدز في دور الـ 16 لكأس مصر التي كان مقررا اقامتها الأحد المقبل 11 يوليو الحالي إلى موعد يحدد فيما بعد.

 

و سخر أحمد شوبير من تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أمام بيراميدز والتي كانت من المقرر إقامتها الأحد المقبل في إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ زي ما قولنا امبارح بالظبط تم تأجيل مباراة سموحه وبيراميدز في كأس مصر دايما يارب ” .

وكان اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اعتمد نتائج مسابقات الموسم الكروي الحالي بعد انتهائها عدا مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

 

وجاءت النتائج على النحو التالي:
• تأهل أندية الشرقية للدخان وكوكاكولا وفاركو من المجموعات الثلاث للقسم الثاني لمسابقة الدوري العام للقسم الأول.

• تأهل الأندية التالية للقسم الثاني عن مجموعات القسم الثالث الإثنى عشر وهي على الترتيب: المدينة المنورة والبداري وملوي ومركز شباب طامية والمصرية للاتصالات وبنها وبورفؤاد وصيد المحلة وشيكو وبلبيس والمجد بالإسكندرية والمصري بالسلوم.

مصر الدوري الممتاز احمد شوبير بيراميدز سموحة

ترشيحاتنا

رامي رضوان: الفنان أحمد حاتم تعرض لـ حادث سير

الصحة: تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 19 حالة وفاة

مصر تحصد فضية وبرونزية بطولة العالم للسباحة بالزعانف المونو

أعمال مكروهة في يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيها

وزيرة خارجية السودان تؤكد: الاتحاد الأفريقي مهيأ لقيادة مفاوضات سد النهضة

الفيلر والبوتكس حلها.. مشاكل جسدية تصيب المرأة وتؤثر على حياتها الجنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى.. تفاصيل

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ