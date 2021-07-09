عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على اتفاق شراء المياه بين إسرائيل والأردن

صدى البلد

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة عن ترحيبها باتفاقية توصل لها الأردن وإسرائيل أمس ستزود إسرائيل بموجبه المملكة الأردنية بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الاتفاقيات التجارية بين الأردن وإسرائيل ستزيد صادرات الأردن إلى الضفة الغربية بحوالي 700 مليون دولار".

وأضافت: "الاتفاقيات ستعطي الأردن 50 مليون متر مكعب من المياه العذبة".

وأكد البيان أن هذا النوع من الخطوات الملموسة هي التي تزيد من الرخاء للجميع وتعزز الاستقرار الإقليمي.
وخلال لقاء أمس، اتفق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، على استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون دولار سنويا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

واتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية لاتفاق المياه، حسب ما نقلته إحدى القنوات المحلية في الأردن.

اتفاق رسمي.. إسرائيل تزود الأردن بـ 50 مليون متر مكعب من المياه

الأردن تكشف سبب تأخير وصول 50 مليون متر مكعب مياه من إسرائيل

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صدق على بيع كميات من المياه لمملكة الأردن بحيث لا تتجاوز الكمية السنوية 50 مليون متر مكعب، وذلك حتى نهاية العام 2022.

وتمت الموافقة على بيع هذه الكمية من المياه للأردن لمدة خمس سنوات، وأوعز لمجلس الأمن القومي بدراسة الطلبات الأردنية بهذا الخصوص، وفقا للظروف في كل سنة.

وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن هذا سيضاعف الإمدادات فعليا في العام الذي يمتد من مايو 2021 إلى مايو 2022 إذ أن نحو 50 مليون متر مكعب قد بيعت أو أعطيت بالفعل للأردن.

وقال مسؤول أردني إن إسرائيل تعطي الأردن 30 مليون متر مكعب سنويا بموجب معاهدة السلام الموقعة عام 1994.

وقال لابيد إن البلدين اتفقا كذلك على بحث إمكانية زيادة الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية لتبلغ قيمتها 700 مليون دولار سنويا من 160 مليون دولار الآن.

وأضاف في بيان "المملكة الأردنية جار وشريك مهم... سنوسع التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح بلدينا".

الأردن إسرائيل أمريكا وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكية

موضوعات متعلقة

اتفاق رسمي.. إسرائيل تزود الأردن بـ 50 مليون متر مكعب من المياه

الأردن تكشف سبب تأخير وصول 50 مليون متر مكعب مياه من إسرائيل

إسرائيل تصادق على تعيين سفير جديد في الأردن

الأردن يتسلم المواطنين المفرج عنهما من إسرائيل

ترشيحاتنا

أول تعليق من أمريكا على اتفاق شراء المياه بين إسرائيل والأردن

بنتلي تكشف الستار عن فلاينج سبير 2022 الهجينة.. صور وفيديو

بإجمالي ثروة تخطت الـ 100 مليار.. رئيس مايكروسوفت السابق ينضم لنادى أثرياء العالم

السودان.. النيابة العامة تقرر الإفراج عن معتقلين مقربين من نظام البشير

خالد الغندور يهنىء الزمالك بـ لقب نادي القرن

مفيش أمل...تعليق صادم من شوبير على "تفويت "عماد النحاس لـ الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

مفيش أمل...تعليق صادم من شوبير على "تفويت "عماد النحاس لـ الأهلي

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ