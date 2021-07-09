أول تعليق من أمريكا على اتفاق شراء المياه بين إسرائيل والأردن

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة عن ترحيبها باتفاقية توصل لها الأردن وإسرائيل أمس ستزود إسرائيل بموجبه المملكة الأردنية بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الاتفاقيات التجارية بين الأردن وإسرائيل ستزيد صادرات الأردن إلى الضفة الغربية بحوالي 700 مليون دولار".

وأضافت: "الاتفاقيات ستعطي الأردن 50 مليون متر مكعب من المياه العذبة".

وأكد البيان أن هذا النوع من الخطوات الملموسة هي التي تزيد من الرخاء للجميع وتعزز الاستقرار الإقليمي.

وخلال لقاء أمس، اتفق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، على استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون دولار سنويا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

واتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية لاتفاق المياه، حسب ما نقلته إحدى القنوات المحلية في الأردن.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صدق على بيع كميات من المياه لمملكة الأردن بحيث لا تتجاوز الكمية السنوية 50 مليون متر مكعب، وذلك حتى نهاية العام 2022.

وتمت الموافقة على بيع هذه الكمية من المياه للأردن لمدة خمس سنوات، وأوعز لمجلس الأمن القومي بدراسة الطلبات الأردنية بهذا الخصوص، وفقا للظروف في كل سنة.

وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن هذا سيضاعف الإمدادات فعليا في العام الذي يمتد من مايو 2021 إلى مايو 2022 إذ أن نحو 50 مليون متر مكعب قد بيعت أو أعطيت بالفعل للأردن.

وقال مسؤول أردني إن إسرائيل تعطي الأردن 30 مليون متر مكعب سنويا بموجب معاهدة السلام الموقعة عام 1994.

وقال لابيد إن البلدين اتفقا كذلك على بحث إمكانية زيادة الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية لتبلغ قيمتها 700 مليون دولار سنويا من 160 مليون دولار الآن.

وأضاف في بيان "المملكة الأردنية جار وشريك مهم... سنوسع التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح بلدينا".