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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة..خالد الغندور يهاجم شوبير ..محمد صلاح ينشر صور بصحبة نجلتيه وزوجته

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

 

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب
 

هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ومعلق مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب مساء أمس في إطار مباريات الدوري المصري.
 

مفيش أمل...تعليق صادم من شوبير على "تفويت "عماد النحاس لـ الأهلي
 

هاجم الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق مصطلح “ التفويت ” عقب اتهام عماد النحاس المدير الفني لـ المقاولون العرب به في مباراته أمام الأهلي في الدوري المصري

 

قواضي أخري...رسالة ناري من أفشة عقب فوز الأهلي امام المقاولون العرب
 

أعرب محمد مجدي قفشه نجم الأهلي والمنتخب عن سعادته بـ فوز الفريق امام المقاولون العرب امس في اطار مباريات الدوري المصري.

 

طارق يحيى حي.. تعليق مثير من خالد الغندور على اتهامه لـ النحاس بـ "التفويت"

 

مصر تحصد فضية وبرونزية بطولة العالم للسباحة بالزعانف المونو


تتوالى الإنجازات وتحصد بطلات الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ المراكز والميداليات في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والتي تقام حاليا بروسيا بعدما حصلت السباحة جميلة على صابر على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 800 متر سباحة بالزعانف المونو وتليها بالمركز الرابع السباحة ندا مجدى أبو مسلم بالمركز الرابع في ذات السباق .

 

شوبير ينتقد اتحاد الكرة بسبب كثرة تأجيل المباريات : " ما يحدث هذا الموسم من تأجيلات لم نره في حياتنا "
 

انتقد الاعلامى أحمد شوبير انتقد قرارات اتحاد كرة القدم بشأن تأجيل عدد من المباريات فى جميع المسابقات سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر .

 

محمد صلاح ينشر صورا جديدة بصحبه زوجته وابنتيه أمام البحر
 

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب على مشاركه جماهيره بصور جديد له أثناء قضاء إجازته الصيفية بصحبه أسرته .

 

رش الملعب.. سامي قمصان يكشف ثلاثة أسباب وراء صعوبة لقاء المقاولون
 

كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن توقعه صعوبة مواجهة المقاولون العرب قبل بدايتها وأوضح أسبابها.

 

خالد الغندور شوبير الأهلى محمد صلاح المقاولون العرب الدوري المصري الاتحاد المصري أخبار الرياضة

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