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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة

تعرف على حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 9-7-2021

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 9-7- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة البرنامج إن الجو حار وهناك ارتفاع فى الرطوبة، ولذلك ننصح المواطنين يتناول المياه بكميات كبيرة فى هذه الفترة.


وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الجمعة، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

ويكون الطقس ليلا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

 

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس، تظل الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

ويكون هناك نشاط للرياح تؤثر في حالة الطقس، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

 

وحول نسب الرطوبة في الطقس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 92 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :


القاهرة الصغرى 24 والعظمى  36

شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35

طنطا الصغرى 24 والعظمى 35

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30

مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 32

دمياط الصغرى 24 والعظمى 31

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36

الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 38

السويس الصغرى 25 والعظمى 37

العريش الصغرى 24 والعظمى 33

رفح الصغرى 23 والعظمى 32
 

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"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

 

قال الدكتور محمود شاهين،  مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الرطوبة مرتفعة خلال فترات النهار والليل على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة على القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية.

 

وتابع "شاهين"،  أن درجة الحرارة في الظل تصل لـ 36 درجة، ولكن ارتفاع الرطوبة يشعرنا بأن درجة الحرارة  تصل لـ39 درجة، مشيرًا إلى أن الطقس خلال فترات الليل خاصة في الأماكن المفتوحة يقل أحيانًا بارتفاع الرطوبة.

 

وأشار إلى أن درجة الحرارة في السواحل الشمالية تقدر بـ30 درجة ، وتعتبر الملاذ للمواطنين في شهر يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة أمر طبيعي، خاصة اننا في "عز" الصيف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرت خريطة الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، وقالت إنه من المتوقع خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

6 أيام
وأضافت أنه من المتوقع خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

قال الدكتور محمود شاهين،  مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الرطوبة مرتفعة خلال فترات النهار والليل على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة على القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية.

 

وتابع "شاهين"، في مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن درجة الحرارة في الظل تصل لـ 36 درجة، ولكن ارتفاع الرطوبة يشعرنا بأن درجة الحرارة  تصل لـ39 درجة، مشيرًا إلى أن الطقس خلال فترات الليل خاصة في الأماكن المفتوحة يقل أحيانًا بارتفاع الرطوبة.

 

وأشار إلى أن درجة الحرارة في السواحل الشمالية تقدر بـ30 درجة ، وتعتبر الملاذ للمواطنين في شهر يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة أمر طبيعي، خاصة اننا في "عز" الصيف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرت خريطة الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، وقالت إنه من المتوقع خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

6 أيام
وأضافت أنه من المتوقع خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

درجات الحرارة الرطوبه المياة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد

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