صحف الإمارات .. لا إصابات فى حريق إحدى حاويات سفينة.. محمد بن زايد لمتفوقي الثانوية: أنتم مستقبل الوطن.. هايتي تعلن تفاصيل جديدة في اغتيال الرئيس

صحف الإمارات

بيان ميناء جبل علي حول حريق إحدى حاويات سفينة

محمد بن زايد لمتفوقي الثانوية: أنتـم مسـتقبل الوطـن

بينهم أمريكيان.. هايتي تعلن تفاصيل جديدة في اغتيال الرئيس

سهيل المزروعي: الإمارات وموانئها ستظل دائماً المركز البحري الرائد بإجراءات السلامة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي.

فى صحيفة الاتحاد قال ميناء جبل علي في بيان له «اندلع الأربعاء حريق في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء "جبل علي"، و اتخذت سلطات الميناء، والدفاع المدني، وشرطة دبي، إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة من دون تسجيل أية أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء».

وأضاف البيان «لم ينجُم عن الحادث وقوع إصابات بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات المعنية والتي أمرت بإخلاء السفينة الراسية في المحطة رقم (1) القديمة والتي تستخدم لتفريغ البواخر الصغيرة، بينما استمرت المحطات الأخرى (2)، (3)، (4) في العمل بشكل طبيعي وضمان استمرار عمليات الميناء دون انقطاع».

وأوضح «بعد التمكن من إخماد الحريق، حرص الدفاع المدني، وشرطة #دبي، وسلطات ميناء "جبل علي" بالتعاون مع الجهات المختصة على اتخاذ كافة التدابير الفورية لضمان استمرار العمليات عبر الميناء، بما في ذلك المبنى رقم (1) حيث وقع الحادث».

وقد باشرت سلطات ميناء جبل علي تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به مع استمرار عمليات الميناء كالمعتاد دون أي تعطيل لجدولها الزمني.

أما صحيفة الخليج الإماراتية، هنأ صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية.

وقال بن زايد على تويتر: «أبارك لأبنائي وبناتي تخرجهم وتفوقهم في مختلف المراحل الدراسية. أنتم مستقبل هذا الوطن ومصدر رفعته، وأهنئ أسركم، الذين هم عون لكم في جميع التحديات. زرعتم حب الوطن والعطاء في أبنائكم وبناتكم لمواصلة مسيرة الخير والعطاء».

وشكر المعلمين قائلاً: «وأوجه تحية شكر وتقدير إلى المعلمين الملهمين والإداريين المخلصين وجميع العاملين في قطاع التعليم لتفانيهم في إنجاح هذا العام الدراسي.. إخلاصكم وعملكم بروح الفريق أسهما في اجتياز سنـة استثنائية».

أما قى صحيفة العين أعلنت الشرطة في هايتي، مساء الخميس أن الكوماندوز المسلح المسؤول عن اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز، يتكون من 26 كولومبيا وأمريكيين اثنين.

وقال ليون شارل المدير العام لشرطة هايتي خلال مؤتمر صحفي "يتعلق الأمر بكوماندوز من 28 مهاجمًا بينهم 26 كولومبيًا نفذوا العملية لاغتيال الرئيس".

وأشار إلى أنّه تمّ اعتقال الأمريكيَين الاثنين بالإضافة إلى 15 كولومبيًا، بينما قُتِل 3 كولومبيّين ولا يزال ثمانية آخرون فارين.

ولا تزال السلطات في هايتي تشن حملة أمنية موسعة لملاحقة المتورطين ومنفذي إطلاق الرصاص على الرئيس الراحل جوفينيل مويز.

من جانب آخر، قال وزير الدفاع الكولومبي، إن نتائج التحقيقات الأولية في حادث الاغتيال تكشف تورط عسكريين كولومبيين متقاعدين.

وعلى وقع الحادث، قالت تايوان، إن شرطة هايتي ألقت القبض على 11 شخصا داخل مجمع سفارتها يشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس البلاد.

وقالت السفارة التايوانيّة إنّ "الشرطة شنّت عملية نحو الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي وتمكّنت من اعتقال 11 مشتبهاً بهم"، موضحة أنّها وافقت "بلا تردّد" على طلب شرطة هايتي للدخول إلى مجمع السفارة.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، أعلنت سلطات هايتي مقتل 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين متورطين في الجريمة نفسها.

كان سفير هايتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية بوكيت إدموند أكد أن من اغتالوا "مويز" الأربعاء، مرتزقة "محترفون" تنكروا في زي عناصر أمريكية ومن المحتمل أنهم غادروا البلاد.

فى صحيفة الرؤية الامارتية أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي أن الاستجابة القياسية في التعامل مع الحريق الذي نشب الأربعاء الساعة 11:55 مساء بسبب احتراق حاوية على متن سفينة الحاويات «أوشن تريدر» بميناء جبل علي بدبي، تأتي كثمرة لسنوات طويلة من التحضير والاستعداد المسبق في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى في موانئنا ومرافقنا البحرية، تضع «السلامة أولاً» وفوق كل اعتبار.

وقال: دولة الإمارات وموانئها ستظل دائماً المركز البحري الرائد في المنطقة وعلى مستوى العالم، بالتزامها التام بإجراءات السلامة، وكفاءتها العالية في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة والسرعة.

وأضاف المزروعي: استثمرنا بشكل كبير في أنظمة الإنذار المبكر والتواصل الفوري مع فرق الدفاع المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ما سمح باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على الفور، وتواجد الفرق والتجهيزات الضرورية للتعامل مع الحدث، وضمان عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، واستئناف جميع العمليات التشغيلية واللوجستية في ميناء جبل علي كما كانت عليه قبل وقوع الحادث.

وتابع: أولويتنا الآن هي مواصلة التأكد من أن الحادث لن يتسبب في أي تسرب لمواد ضارة بالبيئة البحرية، وأنه قد تمت السيطرة عليه وعلى آثاره تماماً. وسيواصل فريق إدارة القطاع البحري في الوزارة التحقيق في الحادث، لنستخلص الدروس المستفادة ونعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية على تكثيف الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من وقوع الأضرار الناجمة عن الحوادث البحرية.

وقال: نطمئن الجمهور في دبي ودولة الإمارات من الأفراد والمؤسسات وجميع المعنيين بالقطاع البحري، أن مرافق ميناء جبل علي اللوجستية والتشغيلية لم تتعرض لأي ضرر، وكذلك لم يؤثر الحادث على حركة السفن لبعده عن الخط الملاحي الرئيس والقناة المائية في الميناء.

وتوجه المزروعي بالتقدير والإشادة بجهود كل من ساهم في التغلب على الحريق، على رأسهم فريق موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأبطال الدفاع المدني وشرطة دبي، الذين تمكنوا من إخلاء طاقم السفينة وجميع العاملين على الرصيف، والتأكد من عدم وجود مواد مشعة في السفينة، ليتم احتواء الحريق وآثاره السلبية من دون أي إصابات في الأرواح.