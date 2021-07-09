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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول زيارة خارجية| سلطان عمان يتجه إلى السعودية.. الأحد المقبل

سلطان عمان
سلطان عمان

أصدر ديوان البلاط السلطاني فى عمان بيانًا حول زيارة السلطان هيثم بن طارق  إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأحد المقبل وتعد أول زيارة رسمية خارجية يقوم بها هيثم بن طارق منذ توليه الحكم.

وأشار البيان وفقا لما نقلته الشبيبة أنه سيرافق سلطان عمان وفد رفيع المستوى يضم كل من :

-  شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع

- خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني

-  الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني

-  حمود بن فيصل بن سعيد بن إبراهيم منصب وزير الداخلية
- بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية

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- سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

-  قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

-  عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني

-  فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى  المملكة العربية السعودية
 

أول زيارة رسمية خارجية هيثم بن طارق ديوان البلاط السلطاني عمان المملكة العربية السعودية

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