مطلقة.. هيدي كرم تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

كشفت الفنانة هيدي كرم عن تفاصيل مشاركتها في فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" الذي يعرض حاليا في السينمات.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": أنا أشارك في العمل كضيفة شرف، حيث أظهر بدور امرأة مطلقة، وأحببت جدا كواليس العمل، والتواجد مع الفنان كريم عبد العزيز، فهو ممثل موهوب ويحب عمله".



فيلم"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو العمل السادس الذي يجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، حيث ظهرا معا مؤخرا في مسلسل الاختيار 2، ومن قبلها مجموعة من الأفلام ومنها نادي الرجال السري وحرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند وظهر كضيف شرف في فيلم "فاصل ونواصل.

وقال ماجد الكدواني: "سعيد بالعمل مع كريم في هذا العمل، فأنا أتعلم منه الكثير، ودوما هناك حوار من القلب بيننا، فهو من الأناس القليلة التي ارتاح في الكلام معها، وأشعر بالأمان، فهو لا يمكن أن يمثل أو يضحك عليك فهو دائما يتعامل من القلب، كما أنه ممثل مختلف، ينطبق عليه جملة (ما يصدر من القلب يصل للقلب، وما لا يصدر من القلب لا يصل حتى للأذان)، فكريم عشرة عمر بجد".

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد- أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- أحمد فهمي - شيماء سيف - مصطفى قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم- أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله (أوسكار للتوزيع ودور العرض).

يذكر أن آخر عملين للنجم كريم عبد العزيز في السينما حققا إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، حيث حقق فيلماه الأخيران "نادي الرجال السري" والذي حقق أعلى إيرادات في موسم منتصف العام في تاريخ السينما المصرية وهو 65 مليون جنيه، بينما تمكن فيلم "الفيل الأزرق 2" من أن يحقق 105 ملايين جنيه، وهو أعلى رقم إيرادات في تاريخ السينما المصرية في موسم الصيف.